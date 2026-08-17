Agente de la Digesett muere tras recibir disparo de un sargento en Cabral en un confuso incidente

Un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) murió la noche de este domingo tras recibir un disparo en el abdomen, presuntamente de manera accidental, mientras se encontraba sentado frente a su vivienda junto a su esposa embarazada, en el barrio Pueblo Arriba, de este municipio.

La víctima fue identificada como José Luis Santana, de 22 años, quien recientemente había ingresado a la Policía Nacional y se encontraba adscrito a la Digesett.

De acuerdo con familiares, el disparo habría sido realizado por un sargento de la Policía Nacional identificado hasta el momento como Mingo Alcántara, quien también está adscrito a la Digesett y reside en el mismo sector.

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Según el relato ofrecido por un hermano del fallecido, el sargento se presentó a la vivienda y, aparentemente bajo los efectos del alcohol, comenzó a bromear con Santana y le habría ofrecido su arma de fuego. El joven se negó a tomarla y, en medio de la manipulación del arma, esta se habría disparado, alcanzándolo en el abdomen.

El hecho ocurrió frente a la esposa de Santana, quien se encuentra embarazada de aproximadamente ocho meses.

El agente fue trasladado inicialmente al hospital de Cabral y posteriormente referido al Hospital Regional Universitario Jaime Mota, en Barahona, donde falleció mientras recibía atenciones médicas en el área de cirugía.

Su cuerpo fue llevado a la morgue del centro de salud.

El sargento señalado como responsable del disparo fue detenido y trasladado a la sede de la Policía Nacional en Barahona, donde permanece bajo investigación.

Familiares del fallecido indicaron que Santana había regresado recientemente de Azua, donde había sido asignado, y que apenas había llegado a su vivienda cuando ocurrió el hecho.

El hermano del joven, Oliver Feliz, manifestó que su pariente no acostumbraba a manipular armas de fuego y que incluso había rechazado anteriormente recibir un arma de manos del mismo agente.

Acciones oficiales

Los familiares consideran que el disparo pudo haberse producido de manera accidental, aunque pidieron a las autoridades esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Santana llevaba poco tiempo en la institución policial, mientras que el sargento señalado, según sus familiares, tiene alrededor de 18 años de servicio en la Policía Nacional.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial detallada sobre el incidente.