Un muerto y una mujer herida durante presunto asalto en Santiago

El cadáver de la víctima fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes ( ANEUDY TAVÁREZ )

Un hombre murió y una mujer resultó herida durante un presunto asalto ocurrido ayer domingo en una vivienda ubicada en el distrito municipal San Francisco de Jacagua, provincia Santiago.

La víctima mortal fue identificada como Ramón De León Pérez, de 69 años, quien se desempeñaba como vigilante de la propiedad donde ocurrió el hecho.

De acuerdo con informaciones preliminares, tres hombres habrían penetrado a la residencia mientras sus ocupantes dormían, con la presunta intención de cometer un robo.

Los individuos habrían desprendido un protector de hierro y roto una ventana para ingresar al inmueble.

Consecuencias del ataque

Una vez dentro, presuntamente golpearon con un palo a la propietaria de la vivienda y posteriormente dispararon contra De León Pérez. El vigilante murió en el lugar como consecuencia de las heridas de proyectil.

La propietaria, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, fue trasladada a un centro de salud de Santiago, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuáles bienes o pertenencias habrían sido sustraídos.

El cadáver del vigilante fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de lugar.

El caso se encuentra bajo investigación de la Policía Nacional y el Ministerio Público, que trabajan en la identificación y localización de los responsables.