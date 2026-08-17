Dos muertos tras choque e incendio de un tanquero en la avenida George Washington

Restos calcinados de los vehículos involucrados en el accidente en la George Washington este lunes 17 de agosto. ( DIARIO LIBRE / STIVEN CURIEL )

Dos personas murieron la mañana de este lunes tras un accidente de tránsito que involucró un tanquero de combustible, una yipeta, un carro y una motocicleta en la avenida George Washington, próximo al restaurante Adrián Tropical.

El impacto provocó un incendio que dejó una intensa humareda en la zona y movilizó a unas 12 unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, además de un caos vehicular en la zona.

En el lugar permanecen restos calcinados de los vehículos involucrados y el fuerte olor a combustible.

El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general Frometarán, explicó que recibieron el reporte del accidente a las 6:58 de la mañana y que inicialmente acudieron tres unidades al lugar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-90603-am-7c9362d7.jpeg Erdwin Olivares, director del Coe. (STIVEN CURIEL)

Dos personas fallecidas

El general informó que encontraron una persona fallecida dentro de uno de los vehículos y otra junto al tanquero de combustible.

Indicó que los miembros del cuerpo de bomberos trabajaban en la extracción de los cuerpos para identificarlos y determinar a cuál de los vehículos involucrados corresponde cada uno.

"Hay una persona fallecida en uno de los vehículos y también otra al lado del camión. Entendemos que pudiera ser el chofer del camión y el chofer de la yipeta", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-90608-am-edcd074a.jpeg Restos calcinados de los vehículos involucrados en el accidente en la George Washington este lunes 17 de agosto. (STIVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-90606-am-3d512017.jpeg Restos calcinados de los vehículos involucrados en el accidente en la George Washington este lunes 17 de agosto. (STIVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-90611-am-d3b3fc10.jpeg Restos calcinados de los vehículos involucrados en el accidente en la George Washington este lunes 17 de agosto. (STIVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-90612-am-30840f3c.jpeg (STIVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-90610-am-5752fb3e.jpeg Restos calcinados de los vehículos involucrados en el accidente en la George Washington este lunes 17 de agosto. (STIVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-90613-am-67a345db.jpeg Restos calcinados de los vehículos involucrados en el accidente en la George Washington este lunes 17 de agosto. (STIVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-90607-am-aade4387.jpeg Restos calcinados de los vehículos involucrados en el accidente en la George Washington este lunes 17 de agosto. (STIVEN CURIEL) ‹ >

Cuatro vehículos involucrados

De acuerdo con el jefe de los bomberos, en el accidente estuvieron involucrados una yipeta, un carro, una motocicleta y el tanquero de combustible.

Las autoridades también trabajan para determinar a qué compañía pertenece el tanquero, que transportaba gasoil.

Gasoil complicó el incendio

El combustible que transportaba el tanquero obligó a los bomberos a utilizar espuma para controlar las llamas.

"Exactamente, como nosotros vamos a hacer la extinción, tuvimos en cuenta que era gasoil. Por lo tanto, tuvimos que usar espuma para poder sofocar el incendio en el menor tiempo posible", explicó Frometarán.

En la zona permanecen unidades del Cuerpo de Bomberos, agentes de la Policía Nacional y miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett)