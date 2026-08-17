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accidente en avenida George Washington
accidente en avenida George Washington

VIDEO | Dos muertos tras choque e incendio de un tanquero en la avenida George Washington

Las autoridades investigan las causas del accidente y la compañía propietaria del tanquero que transportaba gasoil

    Dos personas murieron la mañana de este lunes tras un accidente de tránsito que involucró un tanquero de combustible, una yipeta, un carro y una motocicleta en la avenida George Washington, próximo al restaurante Adrián Tropical.

    El impacto provocó un incendio que dejó una intensa humareda en la zona y movilizó a unas 12 unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, además de un caos vehicular en la zona.

    En el lugar permanecen restos calcinados de los vehículos involucrados y el fuerte olor a combustible.

    El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general Frometarán, explicó que recibieron el reporte del accidente a las 6:58 de la mañana y que inicialmente acudieron tres unidades al lugar.

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    Entre los restos del accidente se observan vehículos afectados por las llamas tras el derrame de combustible.
    Entre los restos del accidente se observan vehículos afectados por las llamas tras el derrame de combustible. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)
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    Los vehículos involucrados en el accidente quedaron calcinados tras el incendio registrado en la avenida George Washington.
    Los vehículos involucrados en el accidente quedaron calcinados tras el incendio registrado en la avenida George Washington. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)
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    Personas observan los vehículos calcinados y la escena del accidente ocurrido este lunes en la avenida George Washington, donde dos personas perdieron la vida.
    Personas observan los vehículos calcinados y la escena del accidente ocurrido este lunes en la avenida George Washington, donde dos personas perdieron la vida. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)
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    Vehículos calcinados permanecían en la zona donde ocurrió el accidente con el camión tanquero
    Vehículos calcinados permanecían en la zona donde ocurrió el accidente con el camión tanquero (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)

      Dos personas fallecidas

      El general informó que encontraron una persona fallecida dentro de uno de los vehículos y otra junto al tanquero de combustible.

      Indicó que los miembros del cuerpo de bomberos trabajaban en la extracción de los cuerpos para identificarlos y determinar a cuál de los vehículos involucrados corresponde cada uno.

      "Hay una persona fallecida en uno de los vehículos y también otra al lado del camión. Entendemos que pudiera ser el chofer del camión y el chofer de la yipeta", afirmó.

      RELACIONADAS

      Cuatro vehículos involucrados

      De acuerdo con el jefe de los bomberos, en el accidente estuvieron involucrados una yipeta, un carro, una motocicleta y el tanquero de combustible.

      Las autoridades también trabajan para determinar a qué compañía pertenece el tanquero, que transportaba gasoil.

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      El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general Frometarán durante sus declaraciones sobre el accidente ocurrido este lunes en la avenida George Washington.
      El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general Frometarán durante sus declaraciones sobre el accidente ocurrido este lunes en la avenida George Washington. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)
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      Vehículos calcinados permanecían en la zona donde ocurrió el accidente con el camión tanquero.
      Vehículos calcinados permanecían en la zona donde ocurrió el accidente con el camión tanquero. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)

        Gasoil complicó el incendio

        El combustible que transportaba el tanquero obligó a los bomberos a utilizar espuma para controlar las llamas.

        "Exactamente, como nosotros vamos a hacer la extinción, tuvimos en cuenta que era gasoil. Por lo tanto, tuvimos que usar espuma para poder sofocar el incendio en el menor tiempo posible", explicó Frometarán.

        En la zona permanecen unidades del Cuerpo de Bomberos, agentes de la Policía Nacional y miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

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        Bomberos del Distrito Nacional trabajaron en la escena del accidente para sofocar el incendio y controlar la emergencia provocada por el derrame de combustible.
        Bomberos del Distrito Nacional trabajaron en la escena del accidente para sofocar el incendio y controlar la emergencia provocada por el derrame de combustible. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)
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        El incendio dejó vehículos completamente calcinados y restos esparcidos en la zona donde ocurrió el accidente en la avenida George Washington.
        El incendio dejó vehículos completamente calcinados y restos esparcidos en la zona donde ocurrió el accidente en la avenida George Washington. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)
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            Es periodista en Diario Libre.