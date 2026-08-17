Carlos José Troche Rodríguez, conocido como "Nino Dollar", se entregó este lunes a las autoridades luego de ser señalado como la persona que presuntamente conducía la yipeta involucrada en un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del pasado sábado, en el que murieron dos personas y otra resultó herida en la avenida Abraham Lincoln.

Según confirmó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, el hombre acudió durante la mañana de este lunes al Centro del Automovilista.

"Se entregó el señor Carlos José Troche Rodríguez, quien está siendo señalado como la persona que presuntamente conducía una yipeta que colisionó con una motocicleta en la cual transitaban tres personas, dos de las cuales resultaron fallecidas y una herida", explicó Pesqueira.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, las víctimas mortales fueron identificadas como Wilmer Rodríguez y su hija Wilkaren Rodríguez, mientras que una tercera persona que viajaba en la motocicleta resultó herida a las afueras de una discoteca.

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El accidente ocurrió durante la madrugada del 15 de agosto, cuando la yipeta y una motocicleta colisionaron en circunstancias todavía son objeto de investigación.

Pesqueira indicó que el caso será atendido por el departamento de procedimientos del área de tránsito, que dará seguimiento a las pesquisas para establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes.

Vinculado a otros procesos

La entrega de Troche Rodríguez ocurre meses después de que volviera a ser noticia por un proceso judicial relacionado con una investigación sobre una presunta estructura criminal.

En mayo de este año, fue arrestado junto a otras nueve personas durante un allanamiento al ser acusado de integrar una presunta red vinculada con trata y tráfico de personas, proxenetismo, tráfico de drogas, armas y asociación de malhechores.

Durante aquel operativo, las autoridades reportaron la ocupación de un fusil AM-15, dos pistolas, cargadores, municiones, vehículos, celulares, prendas y sustancias que serían sometidas a análisis.

La jueza Yirbety Polanco le impuso a Troche Rodríguez y a los demás imputados una garantía económica de RD$500,000, presentación periódica e impedimento de salida del país.

En julio de 2022 fue detenido en Puerto Plata luego de que agentes le ocuparan una pistola Glock calibre 9 milímetros, con cargador y nueve cápsulas, que, según la Policía, portaba sin documentación.

En agosto de 2023 volvió a ser arrestado durante allanamientos realizados en Puerto Plata.

La Policía lo señaló entonces, junto con otras personas, como presunto integrante de un grupo dedicado a delitos electrónicos o "chiperos". En las operaciones fueron ocupadas armas, celulares, equipos informáticos y otras evidencias.