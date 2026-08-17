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Niño de seis años muere de un disparo mientras "manipulaba" una escopeta en Monción

El caso es investigado por el Ministerio Público

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Niño de seis años muere de un disparo mientras manipulaba una escopeta en Monción
Un niño de seis años muere tras disparo accidental con escopeta en Monción. (POLICÍA DE ARMA DE FUEGO-FOTO SUMINISTRADA POR LA POLICÍA NACIONAL SANTIAGO)

Un niño de seis años murió a causa de un disparo en el rostro mientras, presuntamente, manipulaba una escopeta en el interior de un vehículo propiedad de su padre, en un hecho ocurrido en Monción, provincia Santiago Rodríguez.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el menor habría tomado el arma de fuego y, mientras la manipulaba, se produjo el disparo que le ocasionó la herida mortal.

Investigación en curso

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, para determinar las circunstancias y causas precisas de su muerte.

El caso es investigado por el Ministerio Público, que procura establecer cómo el menor tuvo acceso al arma y las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Reacción en la comunidad

El incidente en que resultó muerto el infante ha causado gran consternación en Monción.

El incidente que cobró la vida del infante ha generado profunda consternación entre los residentes del municipio de Monción.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.