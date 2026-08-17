Damián Modesto salió de su casa en el municipio Haina, provincia San Cristóbal, alrededor de las 6:49 de la mañana de este lunes, con destino a su trabajo. Pero cuando pasaba por las inmediaciones del restaurante Adrián Tropical, en la avenida George Washington, el trayecto terminó en un incendio y una fuerte humareda de la que logró salir con vida.

Un camión tanquero de combustible impactó el Hyundai Accent que conducía. En cuestión de segundos, el vehículo comenzó a derramar combustible sobre la vía y se incendió, dejando dos personas muertas.

Damián llevaba puesto el cinturón de seguridad. El impactos le provocó solamente un rasguño.

"Fue algo bastante rápido, me impacta y gracias a Dios que tenía mi cinturón puesto, por eso es muy importante tener el cinturón. Solamente me hice ese rasguño", relató.

Salir antes de que las llamas avanzaran

Tras el impacto, Damián observó cómo el combustible comenzaba a esparcirse sobre la vía y las llamas envolvían el camión. Antes de que el fuego avanzara y en medio del peligro, solo pensó en salir de su vehículo.

"Lo único que yo pensé fue en salir del vehículo porque la gasolina se empezó a regar desde que impactó, se incendió. Los vehículos que venían en el sentido contrario, también quedaron atrapados", expresó.

En su intento por resguardar su vida, Damián se percató de que las llamas también alcanzaron a otros vehículos que circulaban por la zona, entre ellos una yipeta. Un motorista también fue impactado y logró salir ileso, y una mujer consiguió salir del área del fuego, comentó.

"Después intentamos sacar al chofer del camión, pero ya el incendio había cubierto el carro, otros vehículos que también tenían, el motor. No nos dio tiempo de sacar a nadie más", narró.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-104113-am-743e1890.jpeg Así quedaron los vehículos involucrados en el accidente ocurrido este lunes en la avenida George Washington, tras el incendio provocado por el derrame de combustible. (DIARIO LIBRE/STEVE CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-104142-am-1-04e0b41d.jpeg Unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional trabajaron en la extinción del incendio registrado este lunes en la avenida George Washington (DIARIO LIBRE/STEVE CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-104142-am-a4ff75a6.jpeg El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, en la escena del accidente ocurrido en la avenida George Washington. (DIARIO LIBRE/STEVE CURIEL) ‹ >

Su Hyundai Accent quedó completamente destruido. Damián tenía alrededor de dos años con el vehículo y, según explicó, lo necesitaba para movilizarse, especialmente porque esta semana contraerá matrimonio.

Además del automóvil, perdió su teléfono celular y otras pertenencias que llevaba dentro del vehículo, que quedaron consumidas por las llamas.

"Mi vehículo se perdió totalmente, porque se quemó en menos de 40 segundos", afirmó.

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Apenas seis días en el trabajo

Después de escapar del vehículo, Damián todavía pensó en llegar a su trabajo. Apenas llevaba seis días en su puesto, en el departamento de Recursos Humanos. Sin embargo, desde su trabajo le indicaron que permaneciera en el lugar mientras se realizaban el levantamiento y los demás procedimientos.

El joven viajaba solo, algo que agradece al recordar lo ocurrido, pues aseguró que de haber llevado a otra persona, habría intentado sacarla del vehículo, aun poniendo en riesgo su propia vida.

"Gracias a Dios. Que si ando con alguien, créanme que lo hubiese sacado, aunque me hubiese quemado", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-104143-am-bf682557.jpeg Los vehículos involucrados quedaron completamente calcinados tras el incendio provocado por el derrame de combustible en la avenida George Washington. (DIARIO LIBRE/STEVE CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-104111-am-a24692a0.jpeg Unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional trabajan para sofocar las llamas y controlar la emergencia. (DIARIO LIBRE/STEVE CURIEL) ‹ >

Un momento tedioso

A pocos metros del hecho, se encontraba Melvin Ramírez, un pescador que estaba por la zona cuando ocurrió el accidente.

Melvin se percató de la situación cuando escuchó el estruendo y, al mirar hacia atrás, observó lo que había ocurrido.

"Fue un momento demasiado tedioso. Solo escuché el impacto y cuando volteé hacia atrás ahí vi lo que había sucedido", relató.

Según explicó, después del impacto el camión golpeó el suelo y se produjo la explosión.

"Fue tan cerca de mí que inmediatamente yo salí corriendo porque mi vida corría peligro con ese fuego", añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-104112-am-e76083ac.jpeg El incendio también alcanzó parte de la vegetación ubicada en las inmediaciones del lugar del accidente. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-104112-am-2-f75c7611.jpeg Melvin Ramírez, pescador que se encontraba próximo al lugar, relató cómo escuchó el estruendo y tuvo que correr para ponerse a salvo. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL) ‹ >

Dos personas murieron

El accidente dejó dos personas fallecidas. Los cuerpos, que quedaron calcinados por el incendio, fueron entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general Frometarán, informó que una de las víctimas fue localizada dentro de uno de los vehículos y otra junto al camión.

De acuerdo con Frometarán, en el accidente estuvieron involucrados un camión tanquero de combustible, una yipeta, un carro y una motocicleta.

Los bomberos recibieron el reporte del accidente a las 6:58 de la mañana. Inicialmente acudieron tres unidades, pero el operativo aumentó hasta 12 unidades y unos 80 bomberos para combatir el incendio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-104111-am-2-ef6141ae.jpeg Dos personas se abrazan y lloran en las inmediaciones donde ocurrió el accidente que dejó dos personas fallecidas. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-104143-am-1-85600620.jpeg Los restos de los vehículos quedaron esparcidos en la vía tras el incendio. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL) ‹ >

10,000 galones de combustible

El general explicó que el camión transportaba alrededor de 10,000 galones de combustible, que se derramaron y posteriormente se incendiaron.

Por tratarse de gasoil, los bomberos utilizaron espuma para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas.

"Me dicen que tenía 10,000 galones de combustible, se derramó y se incendió. Tuvimos que usar espuma para poder sofocar el incendio, pero gracias a Dios evitamos que se propagara a otro lugar", explicó Frometarán.

En la zona quedaron restos calcinados de los vehículos involucrados y un fuerte olor a combustible, mientras continuaban las labores de los organismos de emergencia.

Al lugar acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom).