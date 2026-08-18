Con la voz entrecortada, Cecilia Jiménez, suegra de María Altagracia Méndez, quien falleció en el accidente que involucró un camión tanquero que se incendió en la avenida George Washington, recordó a su pariente como una mujer ejemplar, dedicada y muy amorosa.

Este martes, la familia de María carga con el dolor de su pérdida y la tristeza de que, debido a la gravedad del accidente, su cuerpo aún no haya podido ser entregado.

En la funeraria Blandino, ubicada en avenida Sabana Larga en el municipio Santo Domingo Este, los familiares de María, quien era maestra y directora de un centro educativo, realizaron una "recepción de condolencias".

Aunque sus restos todavía no están listos para recibir sepultura, los parientes se reunieron en la funeraria para recibir a las personas que acudieron a expresarles palabras de aliento.

Cecilia contó que María era como una hija para ella y que la noticia de su muerte ha sido muy dolorosa para toda la familia.

"Era como mi hija. Si tenía que ir al médico, ella me llevaba. Era una excelente persona, y no porque haya muerto, sino porque realmente era así", expresó.

Contó que María se preocupaba mucho por toda su familia, especialmente por sus tres hijos, que quedaron en la orfandad, y por su esposo.

Detalles del accidente

El suceso ocurrió ayer lunes, a las 6:50 de la mañana, hora en la que María acostumbraba a transitar por la avenida George Washington, en el Distrito Nacional.

Sus familiares explicaron que la maestra solía salir alrededor de las 6:00 de la mañana hacia un centro donde recibía terapia, debido a dolores que presentaba en el cuerpo.

"Ella se iba temprano para evitar los tapones. Ella me decía: ´Mamá, es para no encontrarme los tapones´. Ese día salió a las 6:30", relató Cecilia.

Indicó que, al transcurrir las horas sin recibir noticias sobre su paradero, decidieron localizar la yipeta mediante el GPS.

La ubicación señalaba precisamente el punto donde María perdió la vida, en la avenida George Washington.

"Y ahí comenzamos la búsqueda. Fuimos a muchos hospitales y nadie nos daba información. Estábamos como en los tiempos de los indios; no sabíamos nada", manifestó.

Legado de María

De acuerdo con sus familia res, la pasión de María era enseñar y cuidar de los niños. Desde que llegaba al Centro Educativo Imara , en la urbanización Franconia, Santo Domingo Este, los estudiantes corrían a abrazarla.

"Excelente persona con los niños, para aquí y para allá. Ella era maestra y directora del colegio. Ahora estamos con este dolor. Todavía no nos han podido entregar el cadáver, que permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif)", expresó Cecilia .



Los familiares también destacaron que el esposo de María es un hombre ejemplar, diácono , y que la familia está consagrada a la iglesia y los buenos valores.

De su lado, el comunitario identificado como Héctor lamentó la pérdida de " Tata ", como cariñosamente era conocida la fallecida en el sector Franconia , de Santo Domingo Este , a quien definió como una maestra y vecina ejemplar.

"Ella tenía más de 20 años viviendo en el sector. Es una pena que nos lacera el alma. Ella era una buena ciudadana, buena comunitaria. Varios de mis hijos estudiaron en su colegio", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/19/whatsapp-image-2026-08-18-at-75234-pm-6eb71ec7.jpeg Centro Educativo Imara, que dirigía María Altagracia Méndez en Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Aseguró que la pérdida de María no solo afecta al municipio, sino a todo el país, debido a la capacidad que tenía para contribuir al fortalecimiento de la educación.

"Dejó una huella profunda. Nuestro sector está muy conmovido. Ella siempre colaboró con la junta de vecinos", agregó.

Esperan investiguen causas del accidente

Los familiares de María, sumidos en la tristeza, manifestaron que esperan que las autoridades investiguen las causas que provocaron el incendio del camión tanquero y pidieron que se cumplan las leyes de tránsito establecidas para este tipo de vehículos.

El accidente involucró también un carro y una motocicleta. Además de María, también falleció el conductor del camión, Luis Alejandro Torres.