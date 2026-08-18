DNCD captura en SDO a un hombre requerido en extradición por asesinato y otros cargos en Puerto Rico

Ramón Martínez, también conocido como Ramón Arturo Ortega Concepción y "el Negro Amante", es requerido por un tribunal de Puerto Rico. ( FOTO CEDIDA POR LA DNCD. )

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a miembros del Ministerio Público y con apoyo de alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), arrestaron en Santo Domingo Oeste a un dominicano requerido en extradición por la justicia estadounidense, acusado de asesinato en primer grado y otros delitos relacionados con armas de fuego.

El detenido fue identificado como Ramón Martínez, también conocido como Ramón Arturo Ortega Concepción y "el Negro Amante", de 44 años.

De acuerdo con la DNCD, su captura se produjo durante un operativo realizado en la calle Primera del sector Villa del Café Segunda, en Santo Domingo Oeste, en cumplimiento de una orden de arresto emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/18/whatsapp-image-2026-08-18-at-11551-pm-1-e9f6dd2a.jpeg Un agente coloca cacenas en la cintura a Ramón Martínez. (CEDIDAS POR LA DNCD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/18/whatsapp-image-2026-08-18-at-11552-pm-843e24d2.jpeg Un agente coloca esposas a Ramón Martínez, quien es pedido en extradición por los Estados Unidos. (CEDIDA POR LA DNCD) ‹ >

Cargos en Puerto Rico

Martínez es requerido por un tribunal de Puerto Rico, donde enfrenta acusaciones por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, así como por disparar y apuntar con un arma, entre otros cargos.

Durante el operativo, las autoridades ocuparon un vehículo, una pistola marca HS-2000, un cargador con varias cápsulas, documentos y otras evidencias que, según la DNCD, estarían vinculadas con la investigación.

La institución indicó que la captura forma parte del fortalecimiento de las operaciones dirigidas contra personas prófugas de la justicia estadounidense y requeridas en extradición.

Procedimientos legales

El detenido será puesto a disposición de las instancias correspondientes para el inicio de los procedimientos legales relacionados con su extradición hacia Estados Unidos.

Las autoridades dominicanas reiteraron su compromiso de mantener la cooperación con agencias internacionales en la persecución de delitos transnacionales.