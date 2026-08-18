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Hallan un hombre decapitado dentro de un rancho de tabaco en Espaillat

La identidad de la víctima aún no ha sido establecida por las autoridades

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Hallan un hombre decapitado dentro de un rancho de tabaco en Espaillat
Personal del Inacif mientras se encuentran en el lugar realizando el levantamiento del cadáver (CEDIDAS A DIARIO LIBRE)

Un hombre fue encontrado muerto, decapitado y con múltiples heridas de arma blanca, dentro de un rancho de tabaco ubicado en el municipio de San Víctor, provincia Espaillat.

La identidad de la víctima aún no ha sido establecida por las autoridades.

Investigación en curso

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento del cadáver y recolectaron evidencias que podrían contribuir a determinar cómo ocurrió el crimen.

RELACIONADAS

El cuerpo del extranjero fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde será sometido a una autopsia.

La Policía Nacional y el Ministerio Público profundizan las investigaciones con el propósito de identificar, localizar y apresar al o los responsables del hecho.

Reacciones en la comunidad

El hallazgo ha generado asombro y consternación entre residentes del municipio de San Víctor.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.