Ataque a tiros deja muerto a un agricultor de 52 años en Oviedo

Un hombre murió y otro resultó herido la tarde del martes durante un ataque a tiros ocurrido en un camino interparcelario de una zona agrícola ubicada próximo a la recta de Sanzón, después de la comunidad Manuel Goya, en el municipio de Oviedo, provincia Pedernales.

La víctima fue identificada como Javiel Ledesma Pérez, alias Siguillo, de 52 años, quien falleció a consecuencia de múltiples heridas de arma de fuego. El hombre era oriundo del municipio de Paraíso, Barahona, pero tenía varios años residiendo en Oviedo, donde se dedicaba a la siembra de plátanos.

De acuerdo con informaciones preliminares, Ledesma Pérez se desplazaba en una motocicleta X1000 hacia unos terrenos agrícolas para llevar agua destinada al sistema de regadío de una plantación de plátanos cuando fue atacado por la espalda.

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Por el hecho, la Policía Nacional informó el apresamiento de Luis Antonio Méndez, de 20 años, a quien señala como uno de dos presuntos responsables del homicidio. Según la institución, el detenido habría admitido verbalmente su participación en el hecho. Fue llevado a un centro de salud en una ambulancia del 911 de la zona de Pedernales.

El arresto fue realizado por miembros del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) y agentes preventivos de la Policía Nacional.

Investigación en curso

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de un segundo hombre, quien ya fue identificado y es señalado como presunto participante en el homicidio.

El Departamento de Homicidios y otros organismos investigativos profundizan las pesquisas para establecer las circunstancias del ataque, determinar el móvil y establecer las responsabilidades correspondientes.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde del martes.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La Policía no ofreció detalles sobre cómo fue apresado ni el lugar, ni precisó si este se desplazaba junto al segundo sospechoso.

La PN tampoco especificó el tipo de arma utilizada en el ataque ni el lugar de procedencia del detenido. Tras el levantamiento del cadáver por las autoridades competentes fue enviado el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de la ciudad de Azua para los fines correspondientes.