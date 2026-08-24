Autoridades investigan naufragio de catamarán en Baní que dejó a una joven fallecida y un herido

La embarcación que naufragó en la playa Punta Salinas de Bahí. ( CEDIDA POR LA ARMADA )

Las autoridades investigan las causas del naufragio de un catamarán ocurrido en la playa Punta Salinas, en Baní, provincia Peravia, que dejó una mujer muerta y un hombre ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La víctima fue identificada como Yairi Mateo, de 25 años, quien falleció pese a los esfuerzos de reanimación luego de que la embarcación tipo catamarán "Don Castro" zozobrara en las inmediaciones de la playa.

La Armada de la República Dominicana informó que la embarcación transportaba a 12 personas, seis mujeres y seis hombres. Todos los ocupantes fueron trasladados a tierra y recibieron las primeras atenciones de parte del personal naval y de los organismos de emergencia.

Dos de los pasajeros requirieron atención médica especializada.

Mateo murió, mientras que un hombre de 29 años fue trasladado inicialmente a la Base Naval Las Calderas y posteriormente referido al Hospital Provincial Nuestra Señora de Regla.

El director del centro de salud, doctor José Lara, informó a Diario Libre que el paciente llegó con un síndrome de distrés respiratorio severo, luego de estar a punto de ahogarse y ayer permanecía en Cuidados Intensivos.

Lara explicó que inicialmente recibió ventilación mecánica no invasiva y que presenta una evolución estable, con asistencia mediante una mascarilla simple.

Los demás ocupantes de la embarcación se encuentran estables, según la Armada.

El cuerpo de la fallecida fue entregado a sus familiares para las honras fúnebres, que serán en Santo Domingo.