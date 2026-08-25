Hallan enterrado y en estado de descomposición el cuerpo de una persona en Moca

Agentes de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público durante el levantamiento del cadáver realizado en el lugar del hecho. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El cuerpo de una persona, en avanzado estado de descomposición, fue encontrado enterrado este martes en una zona de la comunidad La Chancleta, en Moca, provincia Espaillat.

Según las informaciones ofrecidas en el lugar, el cuerpo fue localizado dentro de un hoyo de varios metros de profundidad y habría sido cubierto con cal.

Identificación del cadáver

El cadáver fue levantado y enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su identificación y determinar la causa de la muerte.

Familiares y allegados creen que el cuerpo podría corresponder a Albert Jesús Aracena Núñez, de 33 años, quien tiene 24 días desaparecido.

El joven había sido visto por última vez compartiendo en un centro de diversión, ubicado a pocos kilómetros del lugar donde fue encontrado el cuerpo.

Se informó que las prendas de vestir encontradas junto al cadáver coincidirían con las que llevaba el joven al momento de su desaparición.

Investigación en curso

La Policía Nacional y el Ministerio Público deberán determinar, mediante el proceso de identificación forense, si los restos corresponden al joven desaparecido, así como esclarecer quién o quiénes estarían involucrados en el hecho.

Te puede interesar Hallan cuerpo descompuesto dentro de un camión en el parqueo de Migración