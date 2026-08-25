Un nuevo deslizamiento de tierra y rocas se registró este lunes en la carretera Jarabacoa-La Vega, específicamente en el tramo conocido como El Puerto.

Milagrosamente, el incidente no dejó personas afectadas, aunque fragmentos de los materiales desprendidos cayeron sobre varios vehículos que transitaban por el lugar.

El derrumbe fue captado por personas que circulaban por el lugar, en los videos se observa el momento en que parte del material cae sobre la carretera mientras circulaban vehículos por el lugar.

Deslizamientos recurrentes

Los deslizamientos de tierra se han registrado de manera recurrente en distintos tramos de la carretera que comunica a Jarabacoa con La Vega.

Dicha situación mantiene en alerta a quienes utilizan esta vía.

Llamado a las autoridades

Ante esta situación, usuarios de la vía hicieron un llamado al Ministerio de Obras Públicas para que presten atención urgente a las condiciones del tramo afectado y adopten las medidas necesarias para reducir los riesgos.

Además, piden que se realicen los trabajos correspondientes para garantizar la seguridad de quienes transitan por la carretera y evitar que nuevos desprendimientos puedan provocar una tragedia.

Esperan que las autoridades competentes actúen con prontitud, antes de que otro derrumbe pueda cobrar vidas y agravar los inconvenientes que afectan esta importante vía de comunicación.