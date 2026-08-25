Un oficial retirado del Ejército mata a su pareja y luego se suicida en el sector Hainamosa

Los miembros de la Policía Nacional permanecen frente a la vivienda donde sucedió el feminicidio este martes 25 de agosto. ( ANA AYBAR / DIARIO LIBRE )

Un oficial retirado del Ejército mató la mañana de este martes a su pareja sentimental y posteriormente se quitó la vida, en un hecho ocurrido en el sector Hainamosa del municipio Santo Domingo Este.

La víctima fue identificada como Ramona Aquino, de 39 años, mientras que el agresor fue identificado como Jesús Jáquez, de 50 años.

De acuerdo con las informaciones preliminares, Jáquez habría utilizado un arma de fuego para dispararle a Aquino y luego se habría atrincherado en la vivienda. Posteriormente, se habría quitado la vida.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/whatsapp-image-2026-08-25-at-105113-am-1-cc80f2a6.jpeg Lugar donde sucedió el hecho.

Acciones de la autoridad

Las autoridades se encuentran en el lugar realizando los levantamientos correspondientes y recopilando evidencias para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.