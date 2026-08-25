Un oficial retirado del Ejército mata a su pareja y luego se suicida en el sector Hainamosa
La víctima fue identificada como Ramona Aquino, de 39 años, quien habría muerto a manos del oficial retirado Jesús Jáquez, de 50 años
Un oficial retirado del Ejército mató la mañana de este martes a su pareja sentimental y posteriormente se quitó la vida, en un hecho ocurrido en el sector Hainamosa del municipio Santo Domingo Este.
La víctima fue identificada como Ramona Aquino, de 39 años, mientras que el agresor fue identificado como Jesús Jáquez, de 50 años.
De acuerdo con las informaciones preliminares, Jáquez habría utilizado un arma de fuego para dispararle a Aquino y luego se habría atrincherado en la vivienda. Posteriormente, se habría quitado la vida.
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Acciones de la autoridad
- Las autoridades se encuentran en el lugar realizando los levantamientos correspondientes y recopilando evidencias para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.