Regidor niega vínculo con asesinato de dirigente; imputado dice fue obligado a señalarlo

Rafael Hernández, presidente del Concejo de Regidores de Los Alcarrizos. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DE SU PERFIL DE INSTAGRAM. )

El regidor Rafael Hernández, conocido como "Leñita", aseguró este martes que mantenía una relación cercana con el dirigente comunitario José Frank Valerio, asesinado a tiros el pasado 14 de agosto en Los Alcarrizos, y afirmó que espera que las autoridades esclarezcan el caso.

Hernández describió a Valerio como "amigo" y afirmó que, precisamente por la cercanía que mantenían, fue una de las primeras personas en reclamar justicia tras el atentado.

"Conocía a la víctima. Tenía una relación cercana, como de amigos", expresó a reporteros de Diario Libre el funcionario municipal, quien, además, preside el Concejo de Regidores del municipio de Los Alcarrizos.

"Leñita" se refirió al caso luego de que su nombre fuera mencionado por una de las personas vinculadas a la investigación del asesinato de Valerio. Se trata de José Enrique Corniel Jerez, identificado como el supuesto tirador del atentado, quien afirmó que Hernández le habría pagado para cometer el crimen.

El regidor se desligó de las acusaciones que pesan en su contra y manifestó que el asunto ya está en manos de sus abogados, por lo que prefirió no ofrecer mayores detalles debido a que existe una investigación en curso.

"Hay una investigación y las investigaciones no se pueden dañar, hay que dejar que todo fluya", precisó Hernández, quien agregó que tiene especial interés en que el Ministerio Público pueda esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, señaló que la Policía Nacional no se ha acercado a él para recabar información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso.

El funcionario anunció que entre este martes y miércoles ofrecerá una rueda de prensa en la que, junto a sus abogados, fijará una posición más amplia sobre las acusaciones que lo vinculan con el asesinato del dirigente comunitario.

El acusado se retracta de sus declaraciones

Horas después de que acusara a Rafael Hernández, comenzó a circular en redes sociales otro video de José Enrique Corniel Jerez, alias "Iker el Rabioso", en el que se retracta de esas declaraciones y afirma que fue obligado a decir que el regidor le habría pagado para cometer el atentado contra José Frank Valerio.

"No conozco a Leñita. Nunca he sido reclutado. Para poder entregarme tenían que dar una declaración positiva", precisó el joven de 19 años.

Añadió que ofreció esas declaraciones porque estaba asustado y temía por su vida, ya que, según afirmó, miembros de la Policía Nacional y antisociales querían quitarle la vida.

El atentado

José Frank Valerio, de 52 años, y miembro del Partido Dominicanos por el Cambio (DXC) fue atacado a tiros mientras se encontraba en una parada de motoconchos en Los Alcarrizos. La Policía Nacional informó ayer, lunes, que cinco personas se encuentran detenidas por el caso, luego de que el pasado domingo se presentara voluntariamente Dany Hernández Zorrilla ante las autoridades para responder a las acusaciones. Antes de esta entrega ya se habían puesto a disposición de la justicia, Corniel Jerez; Saulo Kevin Núñez, alias Pelota, de 22 años; Wander Javier Peña del Pozo, de 27; y Eddie Manuel Arias Recio, conocido como "Tata" y/o "Capullo". El proceso judicial contra los acusados está siendo conocido por la Sala de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, que aplazó para este jueves 27 de agosto, a las 12:00 del mediodía, el conocimiento de la medida de coerción.