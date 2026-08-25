Indocumentado hiere a machetazos a miembro del Ejército durante operativo migratorio en Valverde

El militar herido recibe atención de personal del 9-1-1. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR MIGRACIÓN )

Un miembro del Ejército de República Dominicana (ERD) resultó herido en una mano luego de ser atacado con un machete por un ciudadano haitiano en condición migratoria irregular durante un operativo de interdicción realizado la madrugada de este martes en el distrito municipal de Jicomé, provincia Valverde, informó la entidad.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando el sargento Arami Resio Resio, adscrito a la 4.ª Brigada de Infantería del Ejército y asignado para apoyar las labores de la Dirección General de Migración (DGM), fue agredido con el arma blanca.

Tras resultar herido, el militar fue trasladado al Puesto de Chequeo Interagencial de Jicomé, donde recibió asistencia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, refiere una nota de prensa.

Búsqueda del agresor

"Luego de la agresión, el extranjero emprendió la huida y dejó abandonado el machete utilizado en el ataque", detalló la entidad en el documento.

La DGM informó que las autoridades mantienen las labores de búsqueda para localizar al agresor y ponerlo a disposición de las instancias correspondientes.

sostuvo que el hecho se produjo en el marco de los operativos de interdicción que realizan las autoridades migratorias con apoyo de efectivos militares para detectar a extranjeros en condición migratoria irregular.