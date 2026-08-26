¿Por qué cubrir un cadáver con cal? El detalle en la investigación por muerte de joven en Moca

Agentes de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público durante el levantamiento del cadáver realizado en el lugar del hecho. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El hallazgo del cadáver de Albert Jesús Aracena Núñez, de 33 años, enterrado en un hoyo y presuntamente cubierto con cal, introduce una interrogante adicional en la investigación que realizan las autoridades en Moca: ¿con qué propósito se coloca esta sustancia sobre un cuerpo?

Aracena Núñez había desaparecido el 4 de agosto y permaneció sin ser localizado durante más de tres semanas. Su cuerpo fue encontrado este martes entre matorrales de la comunidad La Chancleta, provincia Espaillat, en avanzado estado de descomposición.

Las autoridades investigan ahora tanto las circunstancias de su muerte como lo ocurrido posteriormente con el cadáver.

De acuerdo con las informaciones preliminares obtenidas en el lugar, el cuerpo habría sido depositado en un hoyo de varios metros de profundidad y cubierto con cal. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) deberá establecer mediante la autopsia la causa de muerte y aportar elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

El uso de cal sobre restos humanos no es desconocido para la ciencia forense. Investigaciones internacionales han encontrado esta sustancia en enterramientos clandestinos y han estudiado las razones por las cuales una persona podría recurrir a ella.

Una de las creencias más extendidas es que la cal acelera la desaparición de un cadáver, destruye los tejidos o impide su identificación. Sin embargo, la evidencia científica no respalda esa idea.

Un estudio publicado en Forensic Science International por investigadores de la Universidad de Bradford analizó cadáveres de animales utilizados como modelos de cuerpos humanos y determinó que tanto la cal viva como la cal hidratada pueden retrasar la descomposición durante determinados períodos, en vez de hacer desaparecer rápidamente los restos.

A largo plazo, los cuerpos terminan igualmente llegando a la esqueletización. Es decir, la cal no elimina el cadáver ni impide indefinidamente el proceso natural de descomposición.

El olor, otra posible explicación

Otra razón documentada para utilizar cal en un enterramiento es intentar reducir o disimular los olores producidos por la descomposición.

Una investigación publicada en 2024 en Forensic Science International estudió específicamente la relación entre la cal hidratada y los compuestos volátiles generados por restos humanos. Los científicos comprobaron que la sustancia modificó el perfil de los olores, redujo la velocidad de descomposición y disminuyó la actividad de insectos alrededor del cadáver.

Sin embargo, tampoco en este aspecto la cal consigue borrar completamente las señales de un cuerpo en descomposición.

El estudio encontró que continuaban produciéndose compuestos característicos de la putrefacción, incluidos algunos de los utilizados por perros especializados para localizar restos humanos. Los investigadores señalan precisamente que quienes intentan ocultar cadáveres pueden recurrir a productos químicos por la creencia de que eliminarán esos olores, aunque el resultado no necesariamente sea el esperado.

En el caso de Albert Aracena, no se ha establecido oficialmente qué tipo de cal habría sido utilizada ni con qué propósito fue colocada. Tampoco puede inferirse únicamente por la presencia de esa sustancia que existiera una intención específica de alterar el cuerpo o dificultar su localización.

Eso deberá determinarlo la investigación.

Lo que deberá aclarar el Inacif

La condición en que fue encontrado el cadáver convierte el examen forense en una pieza central del caso.

Los especialistas deberán determinar la causa de muerte y diferenciar las lesiones o alteraciones producidas antes del fallecimiento de aquellas generadas posteriormente por la descomposición, el enterramiento y las condiciones del terreno.

La cal también puede modificar el entorno químico alrededor de los restos, razón por la cual su presencia debe ser considerada durante el análisis forense. Estudios sobre enterramientos con cal han examinado precisamente sus efectos sobre tejidos, microorganismos, insectos y suelo.

La investigación adquiere mayor relevancia después de que, según informaciones preliminares, Iván Arias Espinosa, propietario del establecimiento donde Aracena habría sido visto por última vez, declarara que el joven supuestamente se ahogó dentro del negocio y que posteriormente decidió enterrar el cadáver con ayuda de otra persona.

Esa versión no establece por sí sola la causa del fallecimiento.

El Ministerio Público dispuso el cierre temporal del establecimiento New York Green Gallery y las autoridades mantienen abiertas las pesquisas. Las informaciones publicadas hasta el momento indican además que Arias Espinosa permanece bajo investigación y se espera su presentación ante la justicia.

La autopsia deberá confirmar o descartar la versión de una muerte por ahogamiento y establecer si existen otros signos que permitan determinar cómo murió Aracena.