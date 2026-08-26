Durante más de tres semanas, la ausencia de Albert Jesús Aracena Núñez, de 33 años, mantuvo a sus familiares y allegados sumidos en la incertidumbre. El joven desapareció el 4 de agosto y, desde entonces, su paradero era un misterio.

La búsqueda terminó de la manera más dolorosa este miércoles cuando las autoridades localizaron su cadáver enterrado entre unos matorrales de la comunidad La Chancleta, en Moca, provincia Espaillat.

El cuerpo fue encontrado dentro de un hoyo de varios metros de profundidad y, según las informaciones ofrecidas en el lugar, habría sido cubierto con cal. Se encontraba en avanzado estado de descomposición.

La ubicación del cadáver pudo ser establecida luego de que una persona que habría participado en el entierro proporcionara a las autoridades información sobre el lugar donde había sido sepultado.

De acuerdo con las informaciones preliminares, Iván Arias Espinosa, propietario del establecimiento donde el joven habría sido visto por última vez, declaró a las autoridades que Aracena Núñez supuestamente se ahogó dentro del negocio y que, al no saber qué hacer, decidió enterrar el cuerpo con la ayuda de un ciudadano haitiano.

Las prendas de vestir encontradas junto al cadáver coincidían, según familiares y allegados, con las que llevaba Albert al momento de su desaparición.

La última vez que lo vieron

Antes de que comenzara la búsqueda que terminó en La Chancleta, Albert había sido visto por última vez compartiendo en un centro de diversión, ubicado a pocos kilómetros del lugar donde posteriormente fue localizado su cuerpo.

Desde su desaparición, las autoridades habían iniciado las labores para establecer su paradero. Familiares y allegados mantenían la esperanza de encontrarlo, hasta que el hallazgo del cadáver confirmó el desenlace que más temían.

Ministerio Público cierra establecimiento

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público de Moca dispuso el cierre temporal del establecimiento New York Green Gallery, donde el joven habría sido visto por última vez.

El cierre fue ejecutado por representantes del órgano acusador, acompañados por agentes de la Policía Nacional, mientras se recopilan evidencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte.

El cadáver fue levantado y trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se determinará la causa exacta de la muerte.

A la espera de medida de coerción

Mientras las autoridades avanzan en las pesquisas, se espera que Iván Arias Espinosa sea presentado en las próximas horas ante el juez de Atención Permanente de Espaillat para el conocimiento de la medida de coerción en su contra.

El proceso deberá establecer las circunstancias que rodearon la muerte de Albert Aracena y lo ocurrido posteriormente hasta que su cuerpo terminó enterrado en los matorrales de La Chancleta.