El director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, informó este miércoles que la institución había tenido contacto previamente con Nelson de los Santos, conocido como "Gualey", el hombre de 39 años cuyo cuerpo fue encontrado en estado de descomposición dentro de un camión de la Dirección General de Migración (DGM).

Lee Ballester calificó el caso como una situación "muy lamentable" y explicó que el hombre frecuentaba la zona y que personal de la institución había intentado acercarse a él para incorporarlo a un programa de ayuda.

"Nosotros tuvimos contacto con él, nos habíamos acercado a él y habíamos tratado de llevarlo a un programa", expresó el funcionario.

El hecho

El cuerpo de De los Santos fue localizado el lunes en la parte trasera de la sede principal de la DGM, dentro de un camión que llevaba alrededor de 10 días estacionado debido a una avería.

De acuerdo con la información ofrecida previamente por la institución, un obrero alertó sobre un fuerte olor proveniente del vehículo, tras lo cual personal de seguridad notificó a la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional (Dicrim) y especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la morgue para determinar la causa de muerte.

El director de Migración indicó que la institución se percató de la situación el lunes y señaló que la zona de La Feria, donde está ubicada la sede, tiene algunas particularidades que requieren monitoreo permanente.

"Nosotros estamos siempre monitoreando y garantizando todo lo que es la seguridad de los perímetros", sostuvo.

La DGM informó que construye una verja alrededor de sus instalaciones para reforzar el control de acceso y la seguridad del perímetro, debido a que anteriormente el lugar carecía de un cerco de protección.