Autopsia preliminar establece que joven hallado enterrado en Moca murió ahogado

Fotografía cedida a Diario Libre del momento en que las autoridades levantaban el cadáver del joven Albert Jesús Aracena Núñez, de 33 años, hallado el martes 25 de agosto enterrado entre matorrales de la comunidad La Chancleta, provincia Espaillat.

El reporte preliminar de la autopsia practicada al joven Albert de Jesús Aracena, cuyo cadáver fue localizado enterrado luego de permanecer 21 días desaparecido, establece que murió por asfixia por inmersión.

La información fue ofrecida por el fiscal titular de Espaillat, Yorelbin Rivas, quien explicó que el resultado corresponde a un informe preliminar, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte.

Resultados de la autopsia

Rivas indicó que, tras conocer el resultado inicial de la autopsia, el Ministerio Público procederá a presentar la solicitud de medida de coerción correspondiente y continuará profundizando las pesquisas para determinar qué ocurrió con el joven.

El funcionario señaló que, hasta el momento, el Ministerio Público vincula el caso con el ocultamiento del cadáver, por lo que será sometido a la justicia Iván Arias Espinosa, propietario del establecimiento New York Grill, quien permanece detenido.

De acuerdo con la investigación, también estaría involucrado un ciudadano haitiano, quien se encuentra prófugo.

Rivas dijo que las autoridades tienen identificado al extranjero por su nombre, aunque no ofreció detalles sobre su identidad.

Versión de los propietarios

Los propietarios del establecimiento han planteado como versión que Aracena murió ahogado en una piscina y que posteriormente decidieron enterrar el cuerpo para evitar que el negocio fuera cerrado.

Sin embargo, el fiscal titular de Espaillat había señalado que esa explicación "no le resulta" convincente al Ministerio Público, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias reales de la muerte y las actuaciones posteriores al fallecimiento.

El cadáver de Aracena fue localizado el martes 25 de agosto, después de que sus familiares reportaran su desaparición y las autoridades desplegaran una investigación para determinar su paradero.

La ubicación del cadáver pudo ser establecida luego de que una persona que habría participado en el entierro proporcionara a las autoridades información sobre el lugar donde había sido sepultado.

De acuerdo con las informaciones preliminares, Iván Arias Espinosa, propietario del establecimiento donde el joven habría sido visto por última vez, declaró a las autoridades que Aracena Núñez supuestamente se ahogó dentro del negocio y que, al no saber qué hacer, decidió enterrar el cuerpo con la ayuda de un ciudadano haitiano.

Las autoridades localizaron el cadáver del joven enterrado entre unos matorrales de la comunidad La Chancleta, en Moca, provincia Espaillat.

El cuerpo fue hallado en el interior de un hoyo de varios metros de profundidad y, de acuerdo con las informaciones ofrecidas en el lugar, habría sido cubierto con cal. Al momento del levantamiento, se encontraba en avanzado estado de descomposición.