Casos sin cerrar y pocas respuestas: cuestionan avances de investigaciones de Dicrim en Barahona

Dirección Regional Sur de la Policía Nacional. ( DIARIO LIIBRE / OMAR MEDINA )

Periodistas y familiares de víctimas cuestionan el hermetismo que, según denuncian, mantienen agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional frente a numerosos casos de homicidios, personas heridas, atracos y robos registrados en Barahona y otras localidades de la región Sur.

Los comunicadores aseguran que con frecuencia encuentran dificultades para obtener información oficial sobre investigaciones de interés público y que, en algunos casos, las autoridades evaden responder preguntas relacionadas con expedientes que permanecen pendientes de esclarecimiento.

Según las denuncias, esta situación limita el acceso de la ciudadanía a información sobre hechos violentos y genera incertidumbre entre familiares de víctimas que esperan conocer el avance de las investigaciones y la identificación de los responsables.

Uno de los casos señalados es el de Sandy Santana Román, quien falleció el 6 de enero en un centro médico de Santo Domingo, después de permanecer varios días luchando por su vida tras recibir seis impactos de bala durante un incidente ocurrido en el malecón de Barahona la madrugada del 31 de diciembre.

En el mismo hecho resultó herido su hermano, Alejandro Santana, quien recibió dos disparos. Ambos habían concluido su jornada laboral en la cafetería Randy Sport Fast Food, ubicada en la calle Nuestra Señora del Rosario esquina avenida Enriquillo, donde se dedicaban a la venta de sándwiches.

Muerte del hijo de periodista

Otro expediente que genera cuestionamientos es el asesinato de Chery Omar González Agramonte, hijo del periodista Chery González, ocurrido el pasado 19 de julio en Batey Santana.

De acuerdo con las informaciones suministradas, el arma que habría sido utilizada en el crimen todavía no ha sido recuperada.

El presunto autor, identificado como José Luis "El Pacha", se entregó voluntariamente en Neiba 24 días después del hecho. Sin embargo, familiares cuestionan que, antes de su entrega, las autoridades no lograran localizarlo, pese a que alegadamente se encontraba en La Romana.

También reclaman que el arma que habría sido utilizada en el homicidio continúe en las calles.

Otros casos pendientes

Entre los expedientes señalados figura además el caso de Manuel Trinidad Rodríguez, ocurrido el 3 de agosto en la comunidad Loma del Higo, provincia Bahoruco.

Por este hecho son buscados Leonel "El Haitiano", así como otros individuos identificados con los apodos de "Guebo", "Versachi" y "Bebo", quienes, según las informaciones disponibles, permanecen prófugos.

También se menciona el caso de Andy Manuel Ferreras Santana, junto a Wilbert Orlando Medina Medina, señalados en relación con un hecho en el que resultó herido de bala Junior Féliz, conocido como Junior Florian, ocurrido en la calle Vieja del municipio de La Ciénaga, Barahona.

A la lista se agrega el caso de María León Féliz, quien se encuentra prófuga de la justicia luego de haber sido condenada a cinco años de prisión por violación del artículo 309 del antiguo Código Penal Dominicano, en perjuicio de Amalfi Gómez Méndez.

Agricultor asesinado en una finca

Asimismo, familiares del agricultor Javier Ledesma, de 54 años, asesinado recientemente a tiros en una finca agrícola, han expresado preocupación por el curso de las investigaciones.

Según sus parientes, dos hombres encapuchados participaron en el ataque. Uno de ellos se encuentra detenido, mientras el otro continúa prófugo.

Los familiares aseguran que Ledesma recibió múltiples impactos de bala y que en el hecho habrían sido utilizadas armas de alto calibre. Reclaman que se profundice la investigación, se capture al segundo implicado y se recuperen las armas utilizadas.

Agresión captada en video

Otro hecho que permanece bajo cuestionamiento es la muerte de Luis David Pérez, de 38 años, quien fue ultimado de varias estocadas el pasado 9 de julio en la calle 30 de Mayo, sector La Playa, en el casco urbano de Barahona.

La agresión quedó captada en video y Pérez falleció mientras recibía atenciones médicas en la emergencia del Hospital Regional Universitario Dr. Jaime Mota.

De acuerdo con las informaciones obtenidas por este medio, el incidente habría tenido su origen en viejas rencillas personales.

Preocupación por las armas ilegales

Los casos señalados se producen en un contexto de preocupación por la circulación de armas de fuego ilegales en barrios, sectores y municipios de la región.

Familiares y comunitarios sostienen que en algunos casos los presuntos agresores son apresados, pero las armas utilizadas en los hechos no son recuperadas, lo que permite que continúen circulando y eventualmente sean utilizadas en otros delitos.

A los homicidios y agresiones se suman denuncias sobre atracos y robos cuyos expedientes, según familiares de afectados, permanecen sin una solución definitiva.

Los periodistas que cubren la fuente policial también reclaman mayor apertura de la Dicrim y de la Policía Nacional, al considerar que el acceso oportuno a información oficial permite mantener a la ciudadanía informada y contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de investigar los delitos.

Mientras tanto, familiares de víctimas continúan esperando respuestas sobre expedientes que, según denuncian, permanecen pendientes, así como la captura de los prófugos y la recuperación de las armas utilizadas en los hechos violentos.