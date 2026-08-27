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Accidente de Tránsito
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Accidente de tránsito en Barahona deja un hombre muerto y otro herido

Las autoridades de tránsito investigan las circunstancias en que se produjo la colisión

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    Accidente de tránsito en Barahona deja un hombre muerto y otro herido
    Una ambulancia permanece en el lugar donde ocurrió el accidente en la carretera Sánchez, próximo a la entrada de Pescadería, en Barahona. (FOTOGRAFÍA CEDIDA)

    Un ciudadano haitiano murió y otro resultó herido este jueves tras la colisión entre una motocicleta y un camión en la carretera Sánchez, próximo a la entrada del distrito municipal de Pescadería, en Barahona.

    El hecho se produjo alrededor de las 6:00 de la mañanaLa víctima fue identificada como Yeison Digoyon, de aproximadamente 30 años, quien falleció en el lugar del accidente, según informó la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

    El otro implicado fue identificado como Donaldson Simeon, también de nacionalidad haitiana y de unos 34 años, quien resultó con múltiples golpes y fue trasladado al Hospital Regional Universitario Jaime Mota, de Barahona, donde recibió atenciones médicas.

    • De acuerdo con el informe preliminar, ambos hombres sufrieron politraumatismos luego de que la motocicleta marca Súper C-G 125, color rojo y sin placa, en la que se desplazaban, colisionara con un camión Daihatsu, color rojo, placa L166983.

    Investigan el hecho

    La motocicleta era conducida por Digoyon, quien, según el reporte, no llevaba casco protector al momento del accidente.

    El conductor del camión, identificado como Enmanuel Vallejo, fue detenido por las autoridades para fines de investigación y los procedimientos legales correspondientes.

    Las autoridades de tránsito investigan las circunstancias en que se produjo la colisión.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.