Un hombre de 29 años fue ultimado a tiros la tarde de este miércoles mientras se encontraba en el asiento delantero de un vehículo de transporte público, estacionado frente a un establecimiento comercial en el sector Pica Piedras, municipio Villa Hermosa, provincia La Romana.

La víctima fue identificada como Ramón Zorrilla Rodríguez, quien recibió un impacto de bala en el tórax.

Según las informaciones preliminares, Zorrilla Rodríguez se encontraba dentro del vehículo cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta y vestían de negro se acercaron y realizaron varios disparos contra el automóvil.

Los atacantes huyeron del lugar inmediatamente después de cometer el hecho.

El vehículo presenta dos impactos de proyectil en el cristal delantero, mientras que técnicos de la Policía Científica recolectaron evidencias en la escena que son analizadas como parte de la investigación.

Zorrilla Rodríguez fue trasladado a un centro médico, donde posteriormente falleció mientras recibía atenciones.

Acciones policiales

La Policía Nacional, a través de la Subdirección Regional Este de Investigación (Dicrim), busca identificar y localizar a los dos hombres señalados como responsables del ataque. Para ello, investigadores analizan las imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la zona y entrevistan a personas que puedan aportar información sobre lo ocurrido.