×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
homicidio en La Romana
homicidio en La Romana

VIDEO | Matan a tiros a pasajero de carro público tras dispararle a través de cristal delantero en La Romana

Los atacantes, dos hombres en motocicleta, huyeron tras disparar contra el vehículo donde estaba Zorrilla Rodríguez

    Un hombre de 29 años fue ultimado a tiros la tarde de este miércoles mientras se encontraba en el asiento delantero de un vehículo de transporte público, estacionado frente a un establecimiento comercial en el sector Pica Piedras, municipio Villa Hermosa, provincia La Romana.

    La víctima fue identificada como Ramón Zorrilla Rodríguez, quien recibió un impacto de bala en el tórax.

    Según las informaciones preliminares, Zorrilla Rodríguez se encontraba dentro del vehículo cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta y vestían de negro se acercaron y realizaron varios disparos contra el automóvil.

    • Los atacantes huyeron del lugar inmediatamente después de cometer el hecho.

    El vehículo presenta dos impactos de proyectil en el cristal delantero, mientras que técnicos de la Policía Científica recolectaron evidencias en la escena que son analizadas como parte de la investigación.

    Zorrilla Rodríguez fue trasladado a un centro médico, donde posteriormente falleció mientras recibía atenciones.

    Acciones policiales

    La Policía Nacional, a través de la Subdirección Regional Este de Investigación (Dicrim), busca identificar y localizar a los dos hombres señalados como responsables del ataque. Para ello, investigadores analizan las imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la zona y entrevistan a personas que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.