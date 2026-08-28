Hombre reportado como desaparecido es hallado muerto dentro de un pozo séptico en La Romana

Imagen del momento en que destapan el pozo séptico donde fue encontrado el cadáver de Héctor Bienvenido Cedeño Ávila. ( FOTO DE PANTALLA DE VIDEO. )

Fue encontrado sin vida dentro de un pozo séptico un hombre que había sido reportado como desaparecido el pasado domingo en el municipio Villa Hermosa, provincia La Romana.

El fallecido fue identificado como Héctor Cedeño Ávila, de 56 años.

De acuerdo con informaciones de la Policía Nacional, el cadáver de Cedeño Ávila fue encontrado el miércoles 26 de agosto dentro de un pozo séptico ubicado en una finca que cuidaba, en el sector El Gato, de dicho municipio.

Al lugar se presentaron miembros de la Subdirección Regional Este de Investigaciones Criminales (Dicrim), junto a agentes de la Policía Científica, un representante del Ministerio Público y el médico legista, quienes realizaron el levantamiento del cadáver.

Según informaciones preliminares, el occiso pudo haber muerto por asfixia mecánica. El cuerpo, que se encontraba en estado de descomposición, parecía haber estado amordazado o con el rostro cubierto con una camiseta. Llevaba aproximadamente 48 horas dentro del pozo.

"Posiblemente recibió un golpe o un trauma a nivel de cráneo, o posiblemente también intentaron ahorcarlo o asfixiarlo", indicó de manera preliminar el médico legista presente en el lugar.

Investigación oficial

Precisó que, debido al estado de descomposición del cuerpo y por tratarse de una muerte violenta, fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de San Pedro de Macorís para determinar la causa de la muerte.

Las autoridades realizaron inspecciones en el lugar y levantamientos en la zona, a fin de formular hipótesis y definir líneas de investigación sobre el caso, conforme informó el procurador fiscal de La Romana, Kelvin Santana.

Hasta el momento no hay personas apresadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/ticia-2026-08-28t221306365-3468d82b.jpg Anuncio de la desapareción de Héctor Cedeño. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Familiares condenan su muerte y piden todo el peso de la ley

Héctor Cedeño era conocido como una persona alegre, generosa y de buen trato con quienes lo conocían. De acuerdo con su hermana, Yaneyri Cedeño, no tenía problemas con nadie y era muy responsable con su trabajo.

"Él era una persona muy buena gente, muy buena gente. Usted puede buscar información por donde quiera que él anduvo, por donde quiera que vivió, y todo el mundo le va a decir que él era una persona como lo estoy describiendo", expresó a Diario Libre.

Yaneyri manifestó que su hermano estaba en proceso de mudarse a la finca donde fue encontrado sin vida y que cuidaba a unas personas que residen fuera del país.

Explicó que, mientras se construía la habitación donde se iba a quedar, dormía en la casa de los propietarios, que también está en proceso de construcción.

La última vez que lo vio con vida fue hace una semana. Héctor le había regalado un perrito y se veía "bien, como siempre, haciendo chistes, relajándome", recordó.

"Él me había regalado un perrito, él me trajo un perro ahí de raza, muy hermoso, por cierto. Y cada vez que me llamaba me decía: ´Mándame fotos del perrito´", manifestó.

Yaneyri narró que uno de sus hermanos le dio la alerta sobre la desaparición de Héctor el lunes, lo que hizo que sospechara que algo le había ocurrido, por lo que acudió a la Policía a poner un reporte de desaparición.

Asimismo, se organizó junto a un primo, una prima de Héctor, los dueños de la finca, otras dos personas y la madre de su hijo menor para buscarlo.

"Cuando veníamos para arriba de los montes, ahí comenzamos con el hedor. Huele feo, huele feo, y mientras más nos acercábamos, era peor. Y ahí vimos, encima de la tapa del séptico, moscas".

La hermana dijo que tuvo la corazonada de que Héctor se encontraba dentro del pozo, debido a la cantidad de moscas que rodeaban la tapa.

"Y cuando nadie quería romper eso, porque no había nadie de la Policía ni nada, yo dije: ´Abran eso, que yo no me voy de aquí sin saber qué es lo que ha pasado´", manifestó.

Yaneyri calificó como terrible la manera en que murió su hermano y pidió a las autoridades que caiga todo el peso de la ley contra los responsables del hecho.

"Justicia. Justicia, justicia, justicia, porque eso fue muy horrendo. A mí me tocó encontrarlo, yo fui una de las personas que lo encontró", expresó la hermana del fallecido.

"Fue terrible, eso es terrible y necesito que se haga justicia. Eso no se puede quedar así", manifestó con firmeza.

A Cedeño Ávila le sobreviven cuatro hijos, uno de ellos menor de edad.