Mujer recibe 26 estocadas presuntamente de su expareja en La Vega

La muer recibe atenciones en el hospital Luis Morillo King. ( ARCHIVO )

Una mujer de 25 años permanece en estado delicado tras ser atacada presuntamente por su expareja, quien le propinó al menos 26 estocadas durante una agresión ocurrida en la comunidad de Las Cabuyas, en La Vega.

La víctima, identificada como Nayely Altagracia Capellán, fue trasladada al hospital regional Dr. Luis Morillo King, donde recibe atención médica por las heridas de arma blanca que presenta en distintas partes del cuerpo.

Por el hecho, miembros de la Policía Nacional apresaron a Adonis de Jesús Caraballo Cárdenas, de 26 años, señalado como el presunto responsable del ataque contra su expareja.

Acciones policiales

De acuerdo con el informe policial, el hombre se presentó al destacamento policial de Las Cabuyas y manifestó que había dejado a su expareja gravemente herida.

Al acudir al lugar del hecho, los agentes ocuparon dos cuchillos, una de ellos con aparentes manchas de sangre.

Delante de sus hijas

Caraballo Cárdenas habría cometido el hecho delante de las tres hijas menores de edad que ambos procrearon.

Según el relato de los lugareños, la hija mayor, de 10 años, fue quien alertó a los vecinos para que acudieran en auxilio de su madre.

El detenido permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.