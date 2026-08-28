Caen tres hombres con 26 paquetes de presunta cocaína en San Pedro de Macorís

Sustancia ocupada, la cual se presume es cocaína. ( FOTO CEDIDA POR LA DNCD. )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto al Ministerio Público y con apoyo de otras agencias de seguridad del Estado, ocupó 26 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína y arrestó a tres hombres durante un allanamiento realizado en San Pedro de Macorís.

La operación fue ejecutada luego de labores de inteligencia y seguimiento a una estructura vinculada al narcotráfico y el crimen organizado.

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en una calle sin nombre, paralela a la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó, en el sector La Vicini, inmueble que, de acuerdo con las investigaciones, era utilizado como centro de acopio de sustancias narcóticas.

Durante el registro, las autoridades encontraron una maleta que contenía los 26 paquetes de la presunta cocaína, envueltos con cinta adhesiva y con diferentes logotipos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/whatsapp-image-2026-08-28-at-12404-pm-9678bf7d.jpeg Sustancia ocupada.

Los detenidos fueron identificados como Argenis Bastardo Castillo, alias El Patrón; Andrés Eugenio Berroa, alias Canita, y Ramón Antonio Tineo.

Según la DNCD, Bastardo Castillo tiene un proceso abierto por tráfico de drogas y fue extraditado desde Estados Unidos por el mismo delito.

Allanamientos en Santo Domingo

Como parte del seguimiento de la investigación, las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en sectores de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste.

En esas intervenciones fueron ocupados dos vehículos, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, una máquina para contar dinero, un GPS, relojes, un cargador para pistola, 50 cápsulas de distintos calibres, dos sellos para botellas de contenedores, dos módems wifi, un DVR, una computadora, nueve discos duros y documentos personales.

Durante esos operativos también fue detenido un ciudadano para fines de investigación.

Las autoridades informaron que continúan profundizando las pesquisas para determinar la totalidad de los integrantes de la estructura y establecer sus responsabilidades.

Los tres detenidos se encuentran bajo el control del Ministerio Público de San Pedro de Macorís, que solicitará medidas de coerción en las próximas horas.

Mientras tanto, los 26 paquetes ocupados fueron embalados y enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde serán sometidos a los análisis correspondientes para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia