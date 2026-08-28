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Requisa Moca
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Ocho reclusos se resisten a requisa en cárcel de Moca y cuatro terminan heridos

Las autoridades penitenciarias le decomisaron drogas y teléfonos inteligentes a los privados de libertad

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    Ocho reclusos se resisten a requisa en cárcel de Moca y cuatro terminan heridos
    Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XII) La Isleta, en Moca. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)

    Ocho privados de libertad protagonizaron un incidente la noche del jueves 27 de agosto en uno de los módulos del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XII) La Isleta, en Moca, luego de una requisa en la que fueron decomisadas sustancias ilícitas y teléfonos inteligentes.

    El director del centro, José Feliz Pichardo, informó que el personal de seguridad intervino a las 7:30 de la noche el módulo del segundo nivel, como parte de un operativo coordinado tras una labor de inteligencia.

    Según explicó, durante la requisa fueron encontradas sustancias ilícitas y teléfonos inteligentes. La acción provocó la resistencia de ocho internos, quienes, de acuerdo con las autoridades penitenciarias, incurrieron en conductas negativas, escándalo y lanzamiento de objetos contra el personal de seguridad con la intención de herirlos.

    Identificación de cabecillas

    Las autoridades identificaron como cabecillas del incidente a Osvaldo Aridio Batista, Breilin Pichardo Ureña, Luismen Silverio y Juan Carlos Bretón Veras. También estuvieron involucrados Stewart Samil Lantigua, Ronald Álvarez Cruz, Isaac Disla García y Nelson Rodríguez.

    Para controlar la situación y restablecer el orden en el módulo, el personal de seguridad realizó disparos de advertencia con escopetas de perdigones, informó Feliz Pichardo.

    Como resultado, cuatro internos sufrieron heridas leves y fueron trasladados al área médica del centro, donde recibieron asistencia. Posteriormente fueron llevados nuevamente a sus alojamientos.

    "Tras retornar el módulo a la normalidad, se ordenó el cierre de los alojamientos para garantizar la seguridad e integridad de los privados de libertad, y pudieran descansar con tranquilidad", puntualizó el director. 

    Investigación en curso

    La dirección del CCR-XII informó que mantiene abierta una investigación para establecer responsabilidades y determinar las acciones correctivas y disciplinarias correspondientes.

    La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) reiteró su compromiso de garantizar la seguridad y preservar la vida de las personas privadas de libertad, al tiempo que advirtió que no permitirá acciones que afecten el proceso de rehabilitación de los demás internos.

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