Víctima de brutal ataque tenía una orden de alejamiento contra su agresor que nunca fue ejecutada

Adonis de Jesús Caraballo Cárdenas, de 26 años, agresor de Nayeli quien permanece bajo custodia policial. ( SUMINISTRADA POR LA POLICIA NACIONAL )

La madre de Nayely Altagracia Capellán asegura que la agresión que casi le cuesta la vida a su hija no fue un hecho aislado, sino el desenlace de una relación marcada por maltratos y amenazas, pese a que, según afirma, en 2023 la familia acudió a la Fiscalía y obtuvo una orden de alejamiento contra el ahora detenido que nunca llegó a ejecutarse.

Rosa María Capellán relató que durante la relación su hija era víctima de maltrato verbal y que los conflictos con su pareja se habían vuelto recurrentes, situación que llevó a la familia a buscar ayuda de las autoridades.

"En el 2023 fuimos a la Fiscalía y le pusimos una orden de alejamiento. La llevamos al destacamento, pero nunca salieron a buscarlo. Nunca fue apresado", afirmó la madre durante una entrevista con este medio.

Según su relato, pese a la separación, el hombre continuó acercándose a su hija hasta que posteriormente la familia decidió ayudarla a establecerse en una vivienda junto a sus tres niñas, con la intención de mantenerla alejada de la relación.

La madre asegura que el acusado continuó entrando a la vivienda bajo el argumento de llevar alimentos y dinero para las niñas, algo que ella misma llegó a cuestionar.

"Yo le decía a ella que no estaba bien que él entrara ahí. Si ya estaba separado, si él iba a dar algo a los niños, que se lo diera desde fuera", contó Capellán.

"Él quería matarla", afirma la madre

Para Rosa María Capellán, la cantidad y la forma en que se produjo la agresión evidencian, a su juicio, que el propósito del atacante era quitarle la vida a su hija.

"Él quería matarla. A una persona que le den 26 estocadas y quede viva, eso es un milagro de Dios", expresó.

Detalles de la agresión

La madre también aseguró que el acusado había insistido anteriormente en retomar la relación, pero que Nayely había decidido no continuar con él.

De acuerdo con la versión ofrecida por Capellán, el hombre llegó a la vivienda durante la madrugada bajo el argumento de llevar dinero para la comida y el desayuno.

Nayely, quien llevaba aproximadamente un mes separada de él, le abrió la puerta y, según el relato, este la habría agarrado por el cabello y comenzado a atacarla con un cuchillo.

Impacto en la familia

La agresión ocurrió delante de las tres hijas de la pareja, de 10, 7 y 4 años.

Las niñas fueron llevadas a una casa de acogida.

El impacto del hecho no se limita a las heridas sufridas por Nayely.

La madre explicó que las tres niñas presenciaron el ataque y que la mayor, de 10 años, salió llorando y pidiendo auxilio a los vecinos.

Posteriormente, una magistrada acudió a buscar a las menores, quienes fueron trasladadas a una casa de acogida para comenzar a recibir asistencia y terapias debido al trauma provocado por lo que presenciaron.

Situación legal actual

"Ella dice que necesitan mucha terapia porque ya presenciaron todo", explicó Capellán al referirse a sus nietas.

Familia teme que el acusado sea puesto en libertad

Aunque Nayely ya fue dada de alta médica y se encuentra en su vivienda recuperándose de las heridas, su familia mantiene el temor de que el hombre pueda quedar en libertad y volver a intentar atacarla.

Adonis de Jesús Caraballo Cárdenas, de 26 años, permanece bajo custodia policial, a espera de audiencia de coerción, luego de presentarse en el destacamento de Las Cabuyas y manifestar que había dejado gravemente herida a su expareja.

La Policía Nacional informó que durante la investigación fueron ocupados dos cuchillos, uno de ellos con aparentes manchas de sangre, además de otros elementos relacionados con el caso.

El organismo señala a Caraballo Cárdenas como presunto responsable de la agresión y el caso es investigado como una tentativa de feminicidio.

"Nosotros esperamos justicia porque este hecho no se puede quedar así", manifestó la madre, al expresar el temor de la familia ante una eventual puesta en libertad del imputado.

Madre pide no convertir la separación en violencia

Rosa María Capellán aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a quienes atraviesan procesos de separación y enfrentan conflictos de pareja.

"Si una relación ya no puede continuar, no es necesario. Se dejan", expresó.

La madre puso como ejemplo su propia experiencia de separación y sostuvo que es posible terminar una relación sin recurrir a la violencia.

Mientras el proceso continúa, la familia permanece pendiente de la recuperación de Nayely y del bienestar emocional de sus tres hijas, quienes, según explicó su abuela, deberán recibir acompañamiento profesional para afrontar el trauma provocado por el ataque.