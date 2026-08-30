Incendio consume 17 módulos del Mercado Modelo de Santiago durante la madrugada

Vista del incendio ocurrido la madrugada de este domingo en el Mercado Modelo de Santiago. ( CEDIDA POR EL CUERPO DE BOMBEROS. )

Un incendio registrado a las 2:10 de la madrugada de este domingo consumió totalmente 17 módulos del Mercado Modelo de Santiago, ubicado en la calle Del Sol, en el centro de la ciudad, informó el Cuerpo de Bomberos de Santiago.

La emergencia fue atendida y controlada por unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago, bajo el comando del general Alexis Moscat, con el apoyo de los cuerpos de bomberos de Villa González, Santiago Oeste y Hato de Yaque.

De manera preliminar, los módulos afectados corresponden a las áreas de variedades y joyería, cuyos establecimientos resultaron destruidos por las llamas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/whatsapp-image-2026-08-30-at-10356-pm-2-701b14e6.jpeg Vista del incendio en el Mercado Modelo de Santiago. (CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/whatsapp-image-2026-08-30-at-10356-pm-1-6c012278.jpeg Vista del incendio en el Mercado Modelo de Santiago. https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/whatsapp-image-2026-08-30-at-10356-pm-7cc5852e.jpeg Cuerpo de Bomberos de Santigo ofrece declaraciones sobre el incendio ocurrido en el Mercado Modelo. ‹ >

"Perdimos todo", dice comerciante afectada

Entre los comerciantes afectados se encuentra Fiordaliza Genao, propietaria de uno de los módulos alcanzados por el incendio, quien describió como total la pérdida de su negocio.

"Perdimos todo. Prendas, regalos personalizados. Todo se fue: todo, vitrina, mercancía, todo", expresó Genao.

La comerciante explicó que su establecimiento estaba dedicado a la venta de prendas y regalos personalizados y que el incendio ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada.

Las llamas destruyeron las mercancías y las vitrinas utilizadas para exhibir los productos, según relató.

Bomberos controlaron el fuego

Durante las labores de extinción, los hidrantes disponibles en los alrededores del mercado permitieron mantener el suministro de agua y evitar que las unidades tuvieran que desplazarse para abastecerse.

Esta condición facilitó que los equipos permanecieran de manera continua en el área mientras combatían las llamas hasta lograr controlar la emergencia.

El Cuerpo de Bomberos informó que varias unidades de municipios cercanos se integraron a las labores para evitar la propagación del fuego hacia otras áreas del mercado.

Más de 70 policías custodiaron el perímetro

Mientras los bomberos trabajaban para controlar el incendio, la Policía Nacional estableció un perímetro de seguridad alrededor del establecimiento.

En el lugar estuvo presente el general de la Policía Nacional en Santiago, Tejada Tejada, acompañado de más de 70 agentes, quienes estuvieron a cargo de preservar la seguridad y el orden durante la respuesta a la emergencia.

Investigan las causas del incendio

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego.

Las autoridades correspondientes realizan las evaluaciones para establecer el origen del siniestro y determinar con precisión la magnitud de los daños ocasionados.

El reporte de 17 módulos destruidos es preliminar y la cuantificación económica de las pérdidas todavía no ha sido establecida por las autoridades.

Un mercado que ya había sufrido otro incendio

El nuevo incendio ocurre después de otro siniestro de gran magnitud que afectó el Mercado Modelo y la Plaza Lorenzo Vargas, en el centro histórico de Santiago, el 1 de agosto de 2024.

Aquel incendio afectó decenas de establecimientos comerciales y provocó pérdidas importantes para los comerciantes, quienes posteriormente iniciaron un proceso de rehabilitación y recuperación de sus negocios.

En marzo de 2025, comerciantes afectados por aquel siniestro comenzaron a reabrir establecimientos luego de la rehabilitación de los módulos, con el propósito de recuperar la actividad comercial del histórico mercado.

El fuego registrado este domingo vuelve a afectar áreas comerciales del Mercado Modelo, esta vez con un reporte preliminar de 17 módulos destruidos en las zonas de variedades y joyería.

Las autoridades mantienen las evaluaciones para establecer las circunstancias en que se produjo el incendio y determinar el alcance de las pérdidas.