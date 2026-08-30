Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con apoyo del Ministerio Público, decomisaron 2,216.6 gramos de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, y detuvo seis personas durante una serie de operativos contra el microtráfico realizados en distintos sectores de los municipios Los Alcarrizos y Pedro Brand, informó la entidad antidrogas.

De acuerdo con una nota de prensa de la DNCD, durante las 93 intervenciones simultáneas fueron arrestadas seis personas y se ocuparon 443 porciones de la sustancia, además de 25 envoltorios de un vegetal presumiblemente marihuana, con un peso de 34.8 gramos, y una dosis de un material rocoso, presumiblemente crack, de 3.5 gramos.

Resultados y evidencias

En los operativos también fueron ocupados tres teléfonos celulares, dos balanzas, cinco armas blancas, una motocicleta, una radio de comunicación y dinero en efectivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/whatsapp-image-2026-08-30-at-35315-pm-2-95f81700.jpeg Radio inacutado en el operativo. (FOTO CEDIDA POR LA DNCD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/whatsapp-image-2026-08-30-at-35315-pm-1-855ac0ec.jpeg Sustancia incautada. (FOTO CEDIDA POR LA DNCD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/whatsapp-image-2026-08-30-at-35315-pm-a4e880b0.jpeg Sustancia. (FOTO CEDIDA POR LA DNCD) ‹ >

Las intervenciones se realizaron en los sectores Los Barrancones, Savica, El Tamarindo, Las Flores, La Guáyiga, Los Americanos, Pueblo Nuevo, El Chucho, La Piña, Los Humildes, Pantoja, El Paraíso y Los Lebrones.

Las autoridades indicaron que las acciones forman parte de los operativos focalizados contra el microtráfico que desarrolla la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) como parte de las estrategias de seguridad ciudadana.

Los seis detenidos y las evidencias ocupadas fueron puestos bajo control del Ministerio Público, que dará curso a las acciones judiciales correspondientes.