Nayely convivió con agresor pese a orden de alejamiento desde 2023; antes de separarse hace un mes

Rosa María Capellán, madre de Nayely. ( DIARIO LIBRE / CÉSAR JIMÉNEZ )

La familia de Nayely Altagracia Capellán acudió en 2023 a la Fiscalía por episodios de maltrato y amenazas que, según su madre, sufría la joven por parte de su pareja y obtuvo una orden de alejamiento. Sin embargo, después de ese proceso, la relación continuó y ambos volvieron a convivir.

Rosa María Capellán, madre de Nayely, explicó a Diario Libre que la familia también llevó la orden a un destacamento policial, pero aseguró que el hombre nunca fue detenido.

"En el 2023 fuimos a la Fiscalía y le pusimos una orden de alejamiento. La llevamos al destacamento, pero nunca salieron a buscarlo. Nunca fue apresado", relató.

La madre dijo desconocer por qué la medida no habría sido ejecutada. Planteó como posibilidad que la condición de militar del padre del acusado pudiera haber influido, aunque admitió que no posee pruebas que sustenten esa sospecha.

"Yo digo que no se ejecutó porque el papá es militar. Quizá hizo algo como para que no saliera, diría yo", expresó.

La relación siguió

Pese a la orden de alejamiento obtenida en 2023, Nayely continuó posteriormente la relación y volvió a convivir con el hombre.

Según su madre, él habría prometido cambiar por sus hijas y la pareja decidió intentar resolver sus problemas.

Ambos tienen tres niñas, de 10, 7 y 4 años.

La convivencia continuó hasta que nuevos conflictos llevaron a la familia a intervenir otra vez. Finalmente, Nayely decidió separarse.

Sus familiares le alquilaron una vivienda para que residiera con las tres niñas y la ayudaban con alimentos y otros gastos.

Rosa María Capellán aseguró que recomendaba a su hija limitar el contacto con su expareja. Si acudía a entregar comida o dinero para las niñas, le aconsejaba que lo hiciera desde fuera y que no entrara a la vivienda.

Sin embargo, el contacto entre ambos continuó.

Un mes después de la separación

Según la madre, Nayely llevaba aproximadamente un mes separada cuando su expareja acudió durante la madrugada a la vivienda.

De acuerdo con su versión, el hombre llegó con el argumento de llevar dinero para alimentos y desayuno.

Nayely abrió la puerta y, según el relato familiar, fue agarrada por el cabello y atacada con un cuchillo.

La agresión ocurrió delante de las tres niñas.

La hija mayor, de 10 años, salió de la vivienda llorando y pidiendo ayuda a los vecinos. Varias personas acudieron al lugar y el atacante huyó, de acuerdo con el testimonio de la madre.

Nayely fue trasladada al Hospital Regional Dr. Luis Morillo King, donde recibió atención por múltiples heridas de arma blanca. Posteriormente fue dada de alta.

El acusado se entregó

Adonis de Jesús Caraballo Cárdenas, de 26 años, fue apresado después de presentarse en el destacamento policial de Las Cabuyas y manifestar que había dejado gravemente herida a su expareja.

La Policía Nacional informó que durante las diligencias fueron ocupados dos cuchillos, uno de ellos con aparentes manchas de sangre, además de otros elementos vinculados al caso.

Las autoridades investigan el hecho como una tentativa de feminicidio.