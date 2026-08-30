Mujer de 32 años muere violentamente en apartada comunidad de Jánico; hay dos haitianos detenidos

La Policía Nacional investiga la muerte de Yeny Altagracia Rodríguez en La Jagua Abajo con detenidos involucrados. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Yeny Altagracia Rodríguez, de 32 años, murió luego de sufrir golpes y heridas durante un hecho ocurrido la tarde del sábado en La Jagua Abajo, una apartada comunidad montañosa del municipio de Jánico, en la provincia de Santiago.

La zona donde ocurrió el hecho se encuentra alejada de los principales centros urbanos del municipio, lo que añade dificultad al acceso y a la movilización de las autoridades.

El cadáver de la mujer fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde este domingo se le practicaba una autopsia para establecer la causa de la muerte.

El coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, confirmó el fallecimiento de Rodríguez e informó que el cuerpo presenta golpes y heridas.

"Gracias a la comunidad fueron detenidos dos nacionales haitianos, hasta el momento en condición migratoria irregular", informó Pesqueira al referirse al caso.

Los detenidos fueron identificados por la Policía como Papito Jean y Majim B. Pierre. Ambos permanecen bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las investigaciones.

Detenidos por la comunidad

De acuerdo con las informaciones preliminares, los dos hombres fueron retenidos por residentes de La Jagua Abajo y posteriormente entregados a miembros de la Policía Nacional.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente las circunstancias exactas en las que se produjeron las lesiones que provocaron la muerte de Rodríguez ni han determinado el móvil del hecho.

Tampoco se ha informado oficialmente qué relación tenían los detenidos con la víctima.

Autopsia en el Inacif

Durante la mañana de este domingo, el cuerpo de Yeny Altagracia Rodríguez permanecía en el Inacif para la realización de la autopsia.

Hasta el mediodía, según pudo comprobar este medio, ningún familiar se había presentado a reclamar el cadáver.

Las autoridades esperan los resultados forenses para determinar la causa exacta de la muerte y continuar con el proceso investigativo.

El caso permanece bajo investigación de la Policía Nacional y el Ministerio Público.