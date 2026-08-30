Por el calor, Nayely se recupera del ataque de su expareja a la intemperie y en un callejón

Nayely Altagracia Capellán, mientras dormía sedada sobre una cama móvil colocada fuera de la vivienda, en un callejón por las altas temperaturas en Las Cabuyas, en La Vega, ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

Después de sobrevivir a un ataque en el que recibió 26 estocadas, la joven Nayely Altagracia Capellán intenta recuperarse en su humilde vivienda de Las Cabuyas, en La Vega, donde las condiciones de la casa han obligado a sus familiares a colocar su cama en el callejón de entrada para que pueda descansar con mayor ventilación.

Cuando este medio acudió al lugar, Nayely, de 25 años de edad, se encontraba sedada y dormía sobre una cama móvil colocada fuera de la vivienda.

Sus familiares explicaron que el intenso calor dentro de la casa, construida principalmente de madera y zinc, los obligó a sacarla para al exterior.

Así, en medio del estrecho callejón que conduce a su hogar, Nayely pasa parte de su recuperación después de haber permanecido ingresada en el Hospital Regional Dr. Luis Morillo King.

Rosa María Capellán, madre de la joven, explicó que su hija perdió una cantidad considerable de sangre y que los médicos tuvieron que atender heridas en diferentes partes del cuerpo, incluido el rostro.

"Ella se encuentra estable dentro de lo que cabe. Está un poquito alentada porque no es fácil. Fueron muchas estocadas que le dieron. Ahora mismo se encuentra durmiendo. No puede hablar en estos momentos, pero está fuera de peligro, gracias a Dios", había explicado la progenitora.

Tres niñas también se recuperan del trauma

Mientras la mujer intenta recuperarse físicamente, sus tres hijas enfrentan las consecuencias emocionales de haber presenciado el ataque.

Las menores, de 10, 7 y 4 años, se encontraban en la vivienda cuando ocurrió la agresión. La niña mayor habría salido del inmueble llorando y pidiendo auxilio a los vecinos.

Posteriormente, las tres fueron trasladadas a una casa de acogida por disposición de las autoridades para recibir asistencia y terapias psicológicas.

El presunto agresor permanece detenido

Adonis de Jesús Caraballo Cárdenas, de 26 años, la expareja de la víctima , permanece bajo custodia policial tras entregarse y admitir el crimen.

Durante la investigación fueron ocupados dos cuchillos, uno de ellos con aparentes manchas de sangre, además de otros elementos relacionados con el caso.

El Ministerio Público solicitará medida de coerción contra el detenido este lunes, a las 9:00 de la mañana, ante el Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de La Vega, según confirmó a Diario Libre la procuradora fiscal titular de esa provincia, Aura Luz García.