Emely Peguero: nueve años después, una herida abierta en la memoria de RD

El crimen de Emely Peguero ocurrió en agosto del año 2017. ( ARCHIVO / DL )

Hoy, 31 de agosto, se cumplen nueve años del hallazgo del cadáver de Emely Peguero, una adolescente de 16 años cuyo asesinato conmocionó a la sociedad dominicana y permanece en la memoria del país.

Emely tenía cinco meses de embarazo cuando desapareció. El 23 de agosto de 2017 salió de su residencia en Cenoví, provincia Duarte, junto a quien entonces era su novio, Marlon Martínez, con el propósito de "realizarse unos análisis médicos", pero nunca regresó a su casa.

Lo que inicialmente fue reportado como una desaparición terminó convirtiéndose en un caso de asesinato que mantuvo al país pendiente durante días y provocó una intensa movilización de familiares, autoridades y ciudadanos para dar con el paradero de la adolescente.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/image_content_9036440_20171030162912.jpg Emely Peguero tenía cinco meses de embarazo cuando la asesinaron. (ARCHIVO DL)

Nueve días de búsqueda

Durante los nueve días posteriores a su desaparición, la búsqueda de Emely se extendió por distintos puntos de la región norte del país, mientras las autoridades avanzaban en las investigaciones.

El caso tomó un giro definitivo el 31 de agosto de 2017, cuando el cadáver de la adolescente fue localizado dentro de una maleta en una zona de Cayetano Germosén, provincia Espaillat. Para entonces, ya habían sido detenidos Marlon Martínez y su madre, Marlin Martínez.

La investigación determinó que Emely murió tras sufrir golpes y lesiones durante un procedimiento clandestino para interrumpir el embarazo. El proceso judicial estableció posteriormente las responsabilidades penales de los involucrados.

Un juicio que mantuvo al país atento

El caso llegó a los tribunales y mantuvo la atención de la sociedad dominicana, especialmente por las acusaciones contra Marlon y Marlin Martínez y el papel atribuido a cada uno en los hechos.

El 7 de noviembre de 2018, el Segundo Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís condenó a Marlon Martínez a 30 años de prisión, tras encontrarlo culpable de homicidio voluntario, actos de barbarie y otros delitos vinculados al caso.

A Marlin Martínez le fueron impuestos inicialmente cinco años de prisión por sustracción de la menor y ocultamiento del cadáver. Además, el tribunal estableció una indemnización de 20 millones de pesos a favor de los familiares de Emely.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/whatsapp-image-2020-09-07-at-11-53_14757588_20200911103042.jpg Marlin Martínez llora en una de las audiencias. (ARCHIVO DL)

La decisión de la Suprema

El proceso judicial continuó tras la sentencia de primera instancia y en mayo de 2019, la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís mantuvo los 30 años de prisión contra Marlon Martínez, pero redujo a dos años la pena impuesta a Marlin.

El 28 de diciembre de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte rechazó los recursos de casación presentados por las partes y confirmó los 30 años de prisión para Marlon Martínez y los dos años para Marlin Martínez.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/marlon-martinez-nueva2_14483631_20200802205821.jpg Marlon Martínez, condenado por el asesinato de Emely Peguero, su novia. (ARCHIVO DL)

Marlin salió del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres el 16 de septiembre de 2020, tras cumplir la pena que finalmente le fue impuesta, pero la ciudadanía no tomó de buena manera el hecho de que haya quedado en libertad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/whatsapp-image-2026-08-31-at-31713-pm-2f8c6e90.jpeg Una captura delArtículo 94 de Código Penal sobre feminicidio agravado.

Un caso que permanece en la memoria

El asesinato de Emely Peguero marcó a una generación y puso en el centro del debate nacional la violencia contra las adolescentes y las mujeres, así como las circunstancias que rodearon su embarazo y su muerte.

A nueve años del crimen, el marco jurídico dominicano también ha cambiado. El nuevo Código Penal incorpora expresamente el feminicidio y contempla penas más severas cuando concurren determinadas circunstancias, entre ellas que la víctima sea adolescente o esté embarazada.