La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público arrestaron a 63 personas y ocuparon 12,797 gramos de sustancias presumiblemente narcóticas durante una semana de operativos simultáneos contra el microtráfico en Santiago y Puerto Plata, dentro de una ofensiva que las autoridades han extendido durante las últimas semanas a distintas provincias del país.

Las actuaciones incluyeron 459 operativos y 15 allanamientos en ambas provincias y dejaron bajo control del Ministerio Público a 33 detenidos en Santiago y 30 en Puerto Plata.

El volumen decomisado estuvo concentrado principalmente en Santiago, donde las autoridades reportaron 10,907.2 gramos, alrededor del 85 % de todo lo ocupado durante las intervenciones.

Solo de un polvo que se presume es cocaína fueron confiscados en esa provincia 10,559.2 gramos. También se ocuparon 332 gramos de un vegetal presumiblemente marihuana y 16 gramos de un material rocoso que las autoridades consideran podría tratarse de crack.

En Puerto Plata fueron retirados 1,511.6 gramos de presunta cocaína, 377.3 gramos de presunta marihuana y 900 miligramos de material presumiblemente crack.

En conjunto, más de 12 kilos de lo ocupado en las dos provincias corresponden a polvo que la DNCD identifica preliminarmente como cocaína.

Las sustancias deberán ser analizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar su composición definitiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/whatsapp-image-2026-08-31-at-105441-am-14548e1a.jpeg Parte de las sustancias y otros elementos incautados durante los operativos en Santiago y Puerto Plata. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD)

Una ofensiva que se ha extendido durante agosto

Las operaciones en Santiago y Puerto Plata forman parte de una serie de grandes despliegues que la DNCD y el Ministerio Público han anunciado durante las últimas semanas bajo la coordinación de la Fuerza de Tarea Conjunta.

El 20 de agosto, las autoridades informaron de 1,563 operativos y seis allanamientos en La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, que dejaron 82 personas arrestadas y 15,770 gramos de sustancias presumiblemente narcóticas ocupadas.

Dos días después, una intervención en 21 sectores de Santo Domingo Este dejó otros 44 detenidos y más de 13,000 gramos de sustancias ocupadas.

La ofensiva continuó este fin de semana en Los Alcarrizos y Pedro Brand, donde fueron realizadas 93 intervenciones, seis personas fueron detenidas y las autoridades reportaron más de 2,200 gramos de presuntas drogas.

Al sumar esos tres despliegues con el anunciado este lunes en Santiago y Puerto Plata, se contabilizan al menos 195 arrestos y más de 43.8 kilos de sustancias ocupadas en cuatro grandes operaciones divulgadas por las autoridades desde el 20 de agosto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/whatsapp-image-2026-08-31-at-105442-am-6ad0e596.jpeg Agentes de la DNCD trasladan a uno de los 63 detenidos durante los operativos realizados en Santiago y Puerto Plata. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/whatsapp-image-2026-08-31-at-105440-am-1-51b44be9.jpeg Agentes de la DNCD participan en uno de los operativos contra el microtráfico realizados en Santiago y Puerto Plata. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD) ‹ >

La cifra no representa necesariamente el total nacional del período, debido a que durante esos días también se han realizado otras intervenciones de menor escala.

Santiago vuelve a ser intervenido

Santiago ha figurado repetidamente entre las provincias impactadas por los operativos contra el microtráfico durante 2026.

El pasado 22 de junio, la DNCD informó que 28 personas fueron arrestadas y 8,780 gramos de sustancias fueron ocupados durante 11 allanamientos y más de 40 operativos desarrollados en distintos sectores de la provincia.

En julio, las autoridades también arrestaron en Santiago a Kelvin Elías Jiménez, alias "Neno", señalado por la DNCD como un presunto cabecilla del microtráfico. Durante el allanamiento se ocuparon más de tres kilos de sustancias, cerca de un millón de pesos y US$3,588, según el organismo.

Puerto Plata también había sido escenario de otra ofensiva en julio. En aquella oportunidad se ejecutaron 11 allanamientos y más de 70 intervenciones, con 12 personas arrestadas y 4,093 gramos de sustancias ocupadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/whatsapp-image-2026-08-31-at-105440-am-fa6e5ae8.jpeg Dinero, sustancias y otros objetos ocupados por la DNCD durante las intervenciones contra el microtráfico. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD)

Los sectores intervenidos

En Santiago, los operativos de esta última semana abarcaron Bella Vista, Los Solares, Ensanche Libertad, Ensanche Bermúdez, Villa Olímpica, El Embrujo, La Yaguita, La Otra Banda y Jurabito.

También se realizaron intervenciones en Hato del Yaque, La Herradura, Arroyo Hondo y El Maizal, así como en los municipios de Navarrete, Villa González y Tamboril.

Las autoridades ejecutaron allí 314 operativos y cinco allanamientos, vinculados a 46 casos por presuntas violaciones a la Ley 50-88 sobre drogas.

Además de las sustancias, fueron ocupados tres teléfonos celulares, dos balanzas de precisión, una motocicleta, un chaleco antibalas, cinco armas blancas y RD$3,230.

En Puerto Plata se realizaron 145 operativos y 10 allanamientos en sectores como Los Sufridos, Cristo Rey, Padre Las Casas, Cofresí, Los Callejones y La 30, así como en Sosúa, Cabarete, Callejón Blanco y Sabaneta de Yásica.

Allí fueron intervenidos 36 casos y, además de las sustancias, las autoridades ocuparon RD$3,250, dos motocicletas, un teléfono celular y un radio portátil.

La DNCD sostiene que la ampliación de estas intervenciones busca desarticular los puntos de distribución de drogas y capturar a responsables de estructuras de microtráfico en los barrios.

Los 63 detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para el inicio de los procesos judiciales correspondientes.