Policía mata a hombre vinculado a violación y muerte de una mujer en Santiago

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un hombre presuntamente implicado en la violación sexual y la muerte de una mujer fue ultimado a tiros este lunes por agentes policiales cuando afirman que intentaban apresarlo en la comunidad La Jagua, un apartado paraje del municipio de Jánico, en la provincia Santiago.

El occiso fue identificado como Joel Antonio Rodríguez Rodríguez. De acuerdo a fuentes que pidieron reservas de su identidad, el hoy occiso era primo de la víctima.

El hoy fallecido era buscado por la agresión y muerte de Yeny Altagracia Rodríguez, ocurrido el pasado sábado a causa de heridas contusas y de arma blanca.

Operativo policial

De acuerdo con el reporte preliminar, Rodríguez Rodríguez habría intentado agredir con un machete a uno de los agentes durante el operativo para ponerlo bajo arresto, por lo que fue abatido.

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Una fuente informó que el hombre también era señalado por residentes de la comunidad por presuntamente asediar a estudiantes de la localidad.

Investigan a dos haitianos

Por el caso fueron detenidos dos ciudadanos haitianos, identificados como Papito Jean y Majim B. Pierre, quienes son investigados por su presunta vinculación con el crimen.

Los extranjeros fueron detenidos por comunitarios y, posteriormente, entregados a las autoridades, debido a su presunta participación en el suceso.

El hecho ha causado preocupación entre los residentes de La Jagua, comunidad ubicada en una zona remota de Jánico.

El cadáver de Joel Antonio Rodríguez Rodríguez fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se realizarán los procedimientos correspondientes.