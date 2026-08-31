Un niño de 12 años que escapó de una fundación ubicada en el municipio Haina, provincia San Cristóbal, llevó a las autoridades hasta otros 13 menores que, según la Policía, eran víctimas de presunto maltrato infantil y explotación laboral, en un caso que es investigado además como posible trata de niños.

La investigación comenzó la noche del 28 de agosto, cuando el menor llegó al destacamento policial de Hatillo y relató que había huido de un lugar donde, según su testimonio, permanecían otros infantes bajo el control de un hombre conocido como "El Pastor" o "El Capellán".

De acuerdo con el informe policial, el niño dijo inicialmente que en el lugar había aproximadamente seis niños y que este funcionaba en una propiedad vinculada a una iglesia. Allí, afirmó, era sometido a presuntos maltratos que incluían golpes, quemaduras en las manos, privación de alimentos y permanecer de rodillas durante períodos prolongados mientras sostenía objetos pesados sobre la cabeza.

También declaró que no asistía a la escuela y que era obligado a realizar trabajos relacionados con madera para la construcción de una vivienda.

Tras recibir la denuncia, las autoridades iniciaron labores de investigación y verificación en coordinación con el Ministerio Público y el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas, la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes Y La Trata de Personas, y la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de La Provincia de San Cristóbal.

Las pesquisas condujeron hasta la fundación "Restaurando Vida, Un Muerto que Revive", ubicada en la calle Feliciana en el sector Las Paredes de Haina, donde posteriormente se realizaron dos allanamientos.

Según informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, durante estas intervenciones fueron localizados y puestos bajo protección los 14 niños, entre ellos el adolescente.

"Aquí estamos hablando de un presunto maltrato infantil, explotación laboral y eventual trata de personas" Diego Pesqueira Vocero de la Policía Nacional “

Además, las autoridades identificaron a "El Pastor" o "El Capellán" como Ángel Gabriel Capellán, de 69 años, quien figura como pastor de la organización, quien según declaró a los investigadores, la fundación se dedica a ayudar a familias vulnerables y personas huérfanas.

Al ser interrogado señaló que algunas madres entregaban temporalmente a sus hijos debido a sus dificultades económicas y que los menores eran enviados a la escuela La Feliciana mientras sus familiares no podían hacerse cargo de ellos.

En cuanto a la organización sostuvo que los gastos de manutención eran cubiertos mediante actividades agrícolas, trabajos de albañilería y crianza de cerdos, además de ayudas que, según dijo, recibía de misioneros procedentes de Puerto Rico.

En el operativo fueron identificadas varias familias y menores entre tres meses y 13 años.

Detienen 20 personas

En el allanamiento fueron detenidos por la Policía 20 personas para fines de investigación, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público tras dos intervenciones realizadas.

Entre las personas identificadas figuran Michael Emmanuel Alcántara, señalado como director de la fundación, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, quien figura durante las investigaciones como la persona que habría movilizado a los menores.

El Ministerio Público continúa con las pesquisas para determinar las circunstancias en que permanecían los infantes en el lugar, establecer si hubo explotación o trata y definir las responsabilidades correspondientes.