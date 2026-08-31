Un niño de 12 años que escapó de una fundación ubicada en el municipio Haina, provincia San Cristóbal, llevó a las autoridades hasta otros 13 menores que, según la Policía, eran víctimas de presunto maltrato infantil y explotación laboral, en un caso que es investigado además como posible trata de personas.

Los menores fueron rescatados durante un allanamiento, informó este lunes la Policía Nacional.

La investigación comenzó la noche del 28 de agosto, cuando el menor llegó al destacamento policial de Hatillo y relató que había escapado de un lugar donde, según su testimonio, permanecían otros niños bajo el control de un hombre conocido como "El Pastor" o "El Capellán".

De acuerdo con el informe policial, el menor indicó inicialmente que en el lugar había aproximadamente seis niños y que este funcionaba en una propiedad vinculada a una iglesia, donde sufría presuntos maltratos, entre ellos golpes, quemaduras en las manos, privación de alimentos y permanecer de rodillas durante períodos prolongados mientras sostenía objetos pesados sobre la cabeza.

También declaró que no asistía a la escuela y que era obligado a realizar trabajos relacionados con madera para la construcción de una vivienda.

Tras recibir la información, las autoridades iniciaron labores de investigación y verificación en coordinación con el Ministerio Público y las instituciones especializadas en protección de menores.

Las pesquisas identificaron como "El Pastor" o "El Capellán" a Ángel Gabriel Capellán, de 69 años, quien figura como pastor de la Fundación "Restaurando Vida, Un Muerto que Revive", ubicada en la calle Feliciana, en el sector Las Paredes de Haina.

Según declaró Capellán a los investigadores, la fundación se dedica a ayudar a familias vulnerables y personas huérfanas.

Al ser interrogado señaló que algunas madres entregaban temporalmente a sus hijos debido a sus dificultades económicas y que los menores eran enviados a la escuela La Feliciana mientras sus familiares no podían hacerse cargo de ellos.

También sostuvo que los gastos de manutención eran cubiertos mediante actividades agrícolas, trabajos de albañilería y crianza de cerdos, además de ayudas que, según dijo, recibía de misioneros procedentes de Puerto Rico.

En el lugar fueron identificadas varias familias y numerosos menores qué terminaron en él rescate de 14 niños entre tres meses y 13 años.

Detienen 20 personas

En el operativo fueron detenidos 20 personas para fines de investigación y quedaron a disposición del Ministerio Público trata dos intervenciones realizados.

"Aquí estamos hablando de un presunto maltrato infantil, explotación laboral y eventual trata de personas", manifestó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

Entre las personas identificadas figuran Michael Emmanuel Alcántara, señalado como director de la fundación, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, quien figura durante las investigaciones como la persona que habría movilizado a los menores.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias en que permanecían los menores en el lugar, establecer si hubo explotación o trata y definir las responsabilidades correspondientes.