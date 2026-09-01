Dictan prisión preventiva a hombre acusado de agredir sexualmente a cuatro menores en Barahona

Imagen ilustrativa que muestra a un hombre en una cárcel. ( ARCHIVO DL )

Una jueza impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado por el Ministerio Público de agredir sexualmente a cuatro menores de edad en la provincia Barahona.

Contra Ramón Conton, conocido como "Mancebo", la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona dictó la medida de coerción, que deberá cumplir en la cárcel pública de esa provincia.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, las víctimas son tres niñas y un niño, de 12, 11, 8 y 6 años, respectivamente.

Te puede interesar Ministerio Público acusa candidato a alcalde del PRM de explotación sexual de menores

La fiscal titular de Barahona, Vilmania Pérez, estableció de manera preliminar que los hechos habrían ocurrido en varias ocasiones en la vivienda de los menores, cuando estos se encontraban solos.

Según la acusación, Conton aprovechaba esas circunstancias para cometer actos de naturaleza sexual contra los niños.

El fiscal litigante Johedis Medina representó al Ministerio Público durante la audiencia, en la que la jueza María Consuelo Valenzuela acogió la solicitud del órgano persecutor y ordenó que el imputado cumpliera la prisión preventiva.

Denuncia y arresto

El Ministerio Público informó que inició las investigaciones en mayo pasado, luego de recibir una denuncia anónima a través de la Línea Vida, habilitada para recibir reportes de situaciones que afectan a niños, niñas y adolescentes.

Como parte del proceso investigativo, Conton fue arrestado el pasado 7 de agosto, mediante la orden judicial número 2026-0262899.

Posteriormente, el Ministerio Público presentó acusación en su contra por su presunta vinculación con los hechos, que constituyen violaciones a varios artículos del antiguo Código Penal y al artículo 396, letra C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público.