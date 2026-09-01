Hallan muerto en Santiago a joven que huyó de la Policía tras intentar irrumpir en casa de su expareja

Imagen del fallecido cuando se encontraba con vida. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

Un joven fue encontrado muerto en un precipicio de la comunidad Guayacanal, en la zona suroeste de Santiago, luego de huir de agentes de la Policía Nacional que le dieron seguimiento tras recibir una alerta sobre una supuesta conducta violenta contra su expareja.

El fallecido fue identificado como Danny Antonio Severino, de 29 años, cuyo cuerpo presenta golpes en distintas partes.

De acuerdo con sus familiares, el occiso permaneció desaparecido desde la madrugada del sábado 29 de agosto hasta que fue localizado alrededor de las 6:00 de la tarde de ayer lunes, durante una búsqueda en la zona.

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Investigación en curso

Glenny Severino, hermana del fallecido, pidió a las autoridades investigar las circunstancias de la muerte. "Lo que queremos es justicia y que se aclare este caso", manifestó la mujer, quien además solicitó que sea investigada la expareja del joven.

Según el relato de Severino, la mujer habría solicitado la presencia policial tras un conflicto con su hermano. Sostiene que, cuando los agentes llegaron, el joven se asustó y salió huyendo del lugar. Indicó que los agentes realizaron varios disparos, sin que hasta el momento se haya establecido si su pariente resultó herido.

Los familiares también aseguran que en el lugar donde el cuerpo fue encontrado presentaba golpes en la cabeza y en la espalda, mientras que esperan los resultados de la autopsia para establecer oficialmente la causa de muerte y determinar si tenía heridas de bala.

Reacciones familiares

Reyes Cruz, otro de los parientes, calificó el caso como "muy raro" y pidió que sea investigado de manera exhaustiva para determinar qué ocurrió durante la persecución y cómo terminó el joven muerto en la zona.

Los familiares afirman, además, que parte de las pertenencias del joven, entre ellas su pantalón, tenis, cédula y teléfono celular, fueron recuperadas antes del hallazgo del cadáver y entregadas a sus allegados. Rechazan que Danny representara una amenaza para su expareja y sostiene que el conflicto entre ambos se habría originado por problemas propios de la relación. Indicaron que estuvieron juntos durante aproximadamente dos años y que ya no convivían.

Insisten en que se determine si la muerte ocurrió durante la intervención policial o posteriormente. Reclaman que, de comprobarse alguna responsabilidad, los involucrados sean sometidos a la justicia.