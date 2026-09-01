Diez de los niños rescatados de establecimiento ilegal en Haina están bajo protección del Estado

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) informó este martes que 10 de los 14 niños, niñas y adolescentes encontrados en un establecimiento de Haina permanecen bajo protección del Estado, como parte de las medidas adoptadas tras la intervención realizada el pasado domingo. Presuntamente los pequeños eran maltratados en el lugar y fueron rescatados por autoridades durante un operativo.

Los menores tienen edades comprendidas entre tres meses y 13 años. De los 14 localizados, cuatro fueron reintegrados a sus respectivas familias, mientras que los otros 10 fueron incorporados al Sistema Nacional de Protección, indicó la entidad en una nota de prensa.

Conani indicó que las circunstancias relacionadas con la permanencia de los menores en el establecimiento, identificado como Fundación Restaurando Vidas Un Muerto que Revive, así como el tratamiento que recibieron en el lugar, se encuentran bajo investigación.

La institución explicó que el establecimiento no cuenta con la habilitación exigida para brindar servicios de cuidado o atención residencial a niños, niñas y adolescentes.

Los 10 menores que permanecen bajo protección estatal están siendo evaluados por profesionales de las áreas de medicina y psicología de Conani, con el objetivo de determinar sus condiciones físicas y emocionales y establecer las medidas de protección correspondientes.

El lugar ya había sido intervenido

Conani señaló que el establecimiento había sido intervenido previamente, en septiembre de 2025, luego de que la Oficina Municipal del organismo en Haina detectara irregularidades.

En esa ocasión, la institución acompañó una actuación del Ministerio Público y los menores que se encontraban en el lugar fueron reintegrados a sus familias de origen.

También se determinó que el establecimiento no contaba con la habilitación necesaria para ofrecer servicios de cuidado o atención residencial, por lo que la situación fue comunicada a las autoridades competentes.

Ministerio Público investiga

El organismo precisó que corresponde al Ministerio Público determinar, a partir de las evidencias recopiladas, si se produjeron posibles infracciones, establecer responsabilidades y tomar las acciones legales que correspondan.

Conani reiteró que las organizaciones y programas que trabajan con niños, niñas y adolescentes deben cumplir con los procesos de habilitación, regulación y supervisión, establecidos como mecanismos para garantizar la protección de sus derechos.

La institución aseguró que continuará colaborando con las autoridades responsables de la investigación y brindando la asistencia técnica necesaria dentro del ámbito de sus competencias.