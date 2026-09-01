Hombre choca a una mujer y luego hiere de un disparo a motorista en Santo Domingo Este

La mujer accidentada en el asfalto recibe asistencia de transeúntes. ( DIARIO LIBRE/PEDRO MARTÍN SÁNCHEZ )

Un hombre que se desplazaba en una motocicleta chocó a una mujer cuando esta cruzaba la autopista de San Isidro, esquina calle Italia, en Santo Domingo Este. Luego corrió hacia un destacamento cercano, donde disparó contra un motorista que intentó hablar con él para que respondiera por lo ocurrido.

El hecho ocurrió antes de las 10:00 de la mañana de este martes.

Tras chocar a la mujer, el hombre intentó marcharse, pero a la motocicleta se le salió la cadena. Minutos después, sacó una pistola, realizó varios disparos al aire y corrió hacia un destacamento cercano.

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En el lugar se escuchó otro disparo que impactó a un motorista identificado como Joel Terreno, quien trabajaba como delivery en un colmado de la zona.

El hombre también intentó herir a un agente policial, pero este logró desarmarlo y lo dejó bajo arresto.

El agresor dice ser miembro de la Policía

El hombre se identificó como Andrés Miguel Montero Montero y afirmó ser cabo de la Policía Nacional.

Algunas personas que se encontraban en la zona dijeron que había cruzado el semáforo en rojo.