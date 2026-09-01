Hombre que habría ordenado el asesinato de comunitario de Los Alcarrizos es empleado del ayuntamiento

Fotografía de José Frank Valerio, de 52 años, quien fue asesinado el viernes 14 de agosto en Hato Nuevo de Los Alcarrizos. ( ESTARLIN ROSA/DIARIO LIBRE )

Uno de los cinco hombres enviados a prisión preventiva por el presunto sicariato del dirigente comunitario José Frank Valerio figuraba en la nómina fija del Ayuntamiento de Los Alcarrizos al momento del crimen.

Se trata de Daimy Hernández Zorrilla, señalado por el Ministerio Público como la persona que supuestamente ordenó, planificó y pagó RD$50,000 para ejecutar el asesinato.

La nómina municipal del mes de julio de 2026, último mes publicado, identifica a Hernández Zorrilla como fiscalizador de espacios públicos, con el número de empleado 0164 y un sueldo bruto mensual de RD$10,000. Después de las deducciones, el documento consigna un pago neto de RD$9,309.

El crimen fue perpetrado el 14 de agosto, unas dos semanas después del período correspondiente a la nómina examinada.

Acusado de ordenar y pagar el crimen

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso 18 meses de prisión preventiva a los cinco imputados y declaró el proceso de tramitación compleja.

De acuerdo con el expediente, el grupo habría intentado matar a Valerio una semana antes del crimen.

El 7 de agosto, Valerio conversaba con Junior Adiel López Reyes en la parada de motoristas La Compuerta, en la carretera de Hato Nuevo, cuando ambos fueron atacados. López Reyes recibió varios disparos, mientras Valerio salió ileso.

El Ministerio Público sostiene que el 14 de agosto Núñez avisó a Arias Recio y a Corniel Jerez que Valerio se encontraba nuevamente en la parada. Posteriormente, los señalados llegaron al lugar y realizaron los disparos que le causaron la muerte.

La Policía Nacional informó que durante la investigación fueron analizadas cámaras de seguridad y recuperadas prendas de vestir presuntamente utilizadas por los atacantes. En la escena también fueron levantados cinco casquillos calibre nueve milímetros.

El Ministerio Público no ha informado hasta el momento cuál habría sido el motivo para ordenar el asesinato de Valerio, quien era dirigente comunitario, presidía una parada de motoristas y desarrollaba actividades políticas en Los Alcarrizos.

El juez Reyes Rodríguez dispuso que los cinco imputados cumplan la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres mientras continúan las investigaciones.

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