Una mujer de 34 años murió ayer martes tras recibir varias heridas de arma blanca, presuntamente durante una riña con una joven que fue apresada este miércoles por el hecho, ocurrido en la calle Juan Bosch, del sector Los Maestros, en San José de Ocoa.

La víctima fue identificada como Leidy Arianny Soto Cáceres, profesional del derecho y residente en la comunidad de Sabana Larga.

Soto Cáceres fue trasladada al Hospital San José, donde recibió asistencia médica por las heridas sufridas. Sin embargo, falleció alrededor de las 4:00 de la tarde, pese a los esfuerzos del personal médico.

Tras el incidente, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) apresaron a Adriana Cuello Minyety, de 20 años, señalada como la presunta responsable de ocasionar las heridas que provocaron la muerte de Soto Cáceres.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que, según las indagatorias, el hecho se habría originado por "presuntos problemas personales entre ambas mujeres".

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Riña

De acuerdo con informaciones preliminares, Soto Cáceres se habría presentado en la vivienda de su expareja sentimental, donde se encontraba la actual pareja de este, identificada como Cuello Minyety.

Las versiones recogidas hasta el momento indican que ambas mujeres sostuvieron una discusión que posteriormente derivó en una pelea.

Durante el incidente, Soto Cáceres habría roto una repisa y, posteriormente, habría recibido varias estocadas que le provocaron heridas de gravedad.

Cuello Minyety permanece bajo control de las autoridades mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el enfrentamiento y establecer las responsabilidades correspondientes.

La Policía Nacional indicó que las investigaciones continúan en coordinación con el Ministerio Público y que la detenida será puesta a disposición de esa institución para los procedimientos judiciales correspondientes.