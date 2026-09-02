Han pasado casi tres semanas desde la muerte del dirigente comunitario de Los Alcarrizos José Frank Valerio, pero para su familia parece que fue ayer cuando recibió la noticia de que cayó abatido mientras se encontraba en una parada de motoristas.

Su muerte mantiene sumidos en el dolor a familiares y allegados, quienes, pese al avance del proceso judicial, esperan que las autoridades puedan establecer quiénes participaron en el hecho, ocurrido la tarde del viernes 14 de agosto, y quién habría ordenado y pagado para cometerlo.

Tras conocerse que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso 18 meses de prisión preventiva a cinco imputados por el crimen, José Nathanael Valerio, hijo mayor de la víctima, dijo que la familia está conforme con la medida de coerción.

No obstante, señaló que mantienen preocupación e inquietud por la persona que, según la declaración inicial de uno de los involucrados, habría sido señalada como quien pagó para asesinar a su padre.

"Queremos que se someta a la justicia a esa persona, por lo menos para que la investiguen. La acusación no la hacemos nosotros, los familiares de él, sino las personas que participaron en el hecho", precisó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/whatsapp-image-2026-09-02-at-114004-am-f5866674.jpeg José Nathanael Valerio, hijo mayor de la víctima. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

El individuo al que se refiere José es un regidor del municipio de Los Alcarrizos, quien habría sido involucrado en el crimen por uno de los imputados, aunque posteriormente este se retractó.

En ese sentido, la familia exige que se esclarezca quién fue el autor intelectual del asesinato de Valerio.

Conflictos previos

El hijo de la víctima también reveló que su padre habría tenido anteriormente un pequeño conflicto con la persona que, según el señalamiento atribuido al imputado, estaría vinculada al pago del asesinato.

Explicó que se trató de discusiones que, según su conocimiento, no fueron de gran magnitud, pero recordó que, en una ocasión, su padre tuvo que recurrir a un abogado por ese conflicto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/whatsapp-image-2026-09-02-at-114003-am-1-ba70c997.jpeg Yajaira Valerio, hermana del dirigente comunitario José Frank Valerio. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

No obstante, pese a esas diferencias, ambos mantenían un vínculo cercano. Así lo afirmó la hermana del fallecido, Yajaira Valerio, quien indicó que tenían una relación de amistad y política con el regidor.

Según relató, el funcionario municipal visitaba la casa familiar y compartía con ellos. Incluso señaló que estuvo presente el día del asesinato, cuando su hermano cayó abatido en la parada de motores fundada por él, ubicada a pocos metros de su casa.

"Me abrazó y me dijo: No te preocupes, Yajaira, que esto se va a resolver. También el día del entierro hizo lo mismo. A mí y a mi mamá nos abrazó y nos dijo: Esto se va a resolver", expresó.

En ese sentido, dijo sentirse indignada ante la posibilidad de que el regidor pudiera estar vinculado al asesinato de su hermano, debido a la cercanía que mantenían.

Amplia labor comunitaria

Los familiares de José Frank Valerio lo recuerdan como un dirigente comunitario con una larga trayectoria política y de servicio en Los Alcarrizos.

Su hijo aseguró que durante años realizó labores sociales en distintos sectores, entre ellas la limpieza de cañadas y alcantarillados, la gestión de sillas de ruedas y muletas para personas con discapacidad, la donación de sangre y la distribución de alimentos entre los más necesitados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/whatsapp-image-2026-09-02-at-114006-am-a0d9f4ec.jpeg En esta parada de motoristas cayó abatido José Frank Valerio. El dirigente comunitario fue quien tomó la iniciativa de crear este lugar. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Recuerda, además, cómo su padre compró con recursos propios una lámpara para iluminar una calle que carecía de alumbrado.

Valerio presidía una junta de vecinos, tenía una fundación y, de acuerdo con su hijo, contemplaba aspirar a regidor en las próximas elecciones.

Su hermana lo recordó como el principal referente de la familia y como una persona que dedicó buena parte de su vida a ayudar a los demás.