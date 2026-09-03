Automóvil choca con motocicleta y abandona a dos víctimas; una murió

El fallecido, identificado como Edwin Aquiles, fue encontrado sin signos vitales en el lugar del accidente. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Un hombre de 53 años murió y un menor de 16 quedó inconsciente la noche del miércoles tras un accidente de tránsito ocurrido en la Autovía del Coral, en el cruce de Macao, provincia La Altagracia.

El fallecido fue identificado como Edwin Aquiles, de 53 años, quien fue encontrado sin signos vitales en el lugar del accidente.

El adolescente, identificado con las iniciales J. C. A., de 16 años, quedó inconsciente y fue trasladado al hospital de Higüey.

Te puede interesar Accidente de tránsito en Barahona deja un hombre muerto y otro herido

El accidente ocurrió alrededor de las 7:20 de la noche, cuando ambos se desplazaban en una motocicleta Nipponia, de color blanco, por la referida vía.

Testigos del hecho

Moradores del lugar indicaron que la motocicleta habría sido impactada por un vehículo Sonata, de color gris, cuyo conductor habría abandonado la escena tras el accidente.

Al lugar acudieron agentes policiales luego de recibir una alerta del Sistema Nacional de Emergencias 911.

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente y realizan las acciones para establecer la identidad y el paradero del conductor del vehículo que habría estado involucrado en el hecho.