Denuncian ola de robos en Paraíso y Cabral de Barahona

Motocicleta que le fue despojada a su dueño por tres hombres encapuchados y armados con machetes en Barahona. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

Residentes y productores de los municipios de Paraíso y Cabral, en la provincia Barahona, denunciaron una ola de robos que mantiene preocupadas a familias y comerciantes de estas comunidades, por lo que reclamaron a las autoridades reforzar el patrullaje y adoptar medidas para frenar los hechos delictivos.

En Paraíso, moradores de sectores como Las Cayas, Las Caobas, El Play y Las Yaguas aseguran que los robos se han vuelto frecuentes y que los delincuentes sustraen desde tanques de gas y agua hasta varillas de construcción, productos agrícolas y otros artículos de las viviendas.

Un ejemplo de la situación en la zona ocurrió este jueves. Un motoconchista denunció que fue despojado de su vehículo por tres hombres encapuchados y armados con machetes, quienes lo interceptaron alrededor de las 9:00 de la noche del pasado sábado en la avenida Casandra Damirón, frente al liceo Federico Henríquez y Carvajal.

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El afectado, identificado como Louis Schinaïder, relató que regresaba de una estación de combustibles luego de transportar a un pasajero cuando los individuos, que se encontraban a pie, lo empujaron de la motocicleta y lo amenazaron con las armas blancas.

Schinaïder dijo que intentó defenderse lanzándoles piedras, pero los agresores lograron llevarse la motocicleta, valorada en aproximadamente RD$76,000, la cual adquirió a crédito y todavía se encuentra pagando.

El hombre explicó que tiene con dificultades para formalizar la denuncia debido a que el vehículo está registrado a nombre de otra persona, residente en Neiba. Aseguró que debe esperar su regreso para acudir a la agencia donde fue adquirido y obtener los documentos necesarios.

El motoconchista también afirmó que agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) lo acompañaron en dos ocasiones para dar seguimiento al caso, pero posteriormente el proceso dejó de avanzar. Agregó que existen cámaras de seguridad que captaron a los presuntos responsables, aunque estos aparecen con los rostros cubiertos.

Robos también afectan a productores de Cabral

En Cabral, productores y residentes también expresaron preocupación por los robos, principalmente de productos agrícolas. De acuerdo con las denuncias, desconocidos penetran durante la noche a terrenos y patios de viviendas para sustraer cultivos y otros bienes, situación que, según los afectados, representa pérdidas para quienes dependen de la producción agrícola.

Los productores reclaman mayor vigilancia en las zonas donde se encuentran sus terrenos y acciones de las autoridades para identificar y detener a quienes estarían detrás de estos hechos.

Los comunitarios de ambos municipios atribuyen parte de la problemática al crecimiento poblacional y la expansión de nuevos sectores, al tiempo que consideran insuficiente el patrullaje preventivo.

Ante esta situación, pidieron a la Policía Nacional y al Ministerio Público prestar mayor atención a las denuncias, incrementar la presencia de agentes en las zonas afectadas y dar seguimiento a los casos, para evitar que los robos continúen generando temor entre los residentes.