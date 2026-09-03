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Vicente Noble
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Matan de dos balazos a un hombre en Vicente Noble, Barahona

La víctima fue identificada como Piterson Dilat, de 32 años, de nacionalidad haitiana, quien recibió un disparo de frente y otro por la espalda

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    Matan de dos balazos a un hombre en Vicente Noble, Barahona
    Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del crimen ni han informado sobre personas detenidas por el hecho en el municipio Vicente Noble. (FOTO CEDIDA POR LA FISCALÍA DE BARAHONA)

    La madrugada de este jueves terminó en tragedia para los residentes del sector "La Cuarenta" en Vicente Noble, Barahona, donde un ciudadano haitiano fue encontrado muerto tras recibir dos impactos de bala en el pecho, en un homicidio que mantiene en vilo a la comunidad y cuyo móvil todavía es un misterio.

    La víctima fue identificada como Piterson Dilat, de 32 años, quien recibió un disparo de frente y otro por la espalda, ambos de calibre 9 milímetros, de acuerdo con las informaciones preliminares.

    Eran aproximadamente las 4:30 de la madrugada cuando varias detonaciones rompieron el silencio y despertaron a residentes del sector. Asombrados por los disparos, algunos salieron de sus viviendas y se encontraron con la escena: el cuerpo de Dilat tendido en el lugar, sin vida.

    El ciudadano haitiano murió  en el acto debido a las heridas provocadas por los proyectiles.

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    Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del crimen ni han informado sobre personas detenidas por el hecho.

    Al escenario se presentaron el médico legista, agentes de la Policía Nacional, miembros de la Policía Científica y representante del Ministerio Público, Freddy Ysmael García Melo, procurador Fiscal de Barahona, quienes procesaron la escena, levantaron evidencias y realizaron el levantamiento del cadáver.

    El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Azua para los procedimientos forenses correspondientes.

    Mientras avanzan las investigaciones, los residentes de La Cuarenta esperan respuestas sobre un crimen que sacudió al municipio en plena madrugada.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.