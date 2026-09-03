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operativo Barahona armas
operativo Barahona armas

Apresan a ocho personas durante operativo; ocupan fusil, Glock, escopeta y 83 municiones

Los allanamientos se llevaron a cabo en Enriquillo, Paraíso y La Ciénaga, donde se arrestaron a ocho personas vinculadas a la tenencia ilegal de armas

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    Apresan a ocho personas durante operativo; ocupan fusil, Glock, escopeta y 83 municiones
    Las armas y mercancías ocupadas en el operativo. (FOTO CEDIDA POR LA PN BARAHONA.)

    Un fusil, una pistola Glock calibre 40, una escopeta calibre 12 y 83 municiones terminaron en manos de las autoridades durante una ofensiva desplegada en la zona costera de Barahona, que dejó ocho personas apresadas y varias evidencias bajo investigación.

    El golpe fue ejecutado mediante allanamientos simultáneos en Enriquillo, Paraíso y La Ciénaga, por agentes del Departamento de Investigación e Inteligencia Delictiva (Dintel), en coordinación con el Ministerio Público.

    Además de las armas, las autoridades ocuparon tres cargadores para la pistola Glock, tres teléfonos celulares, un arma cortopunzante, un dispositivo GPS y una pistola de fogueo.

    • Uno de los hallazgos que ha llamado la atención durante las investigaciones es un motor utilizado para propulsar una embarcación tipo yola, cuya procedencia y posible vinculación con las personas detenidas son investigadas por las autoridades.
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    La pistola Glock ocupada es calibre 40 y tenía tres cargadores, mientras que el fusil fue encontrado con su respectivo cargador. También fue incautada una escopeta calibre 12.

    Operativos policiales

    La Policía Nacional informó que los operativos forman parte de las acciones desplegadas para golpear el porte y tenencia ilegal de armas de fuego y otras actividades ilícitas en la zona costera de la región Enriquillo.

    Los ocho apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público, organismo que deberá determinar las responsabilidades individuales y profundizar las investigaciones sobre la procedencia y posible utilización de las evidencias ocupadas.

    Las autoridades no han establecido públicamente, hasta el momento, si las armas estarían vinculadas a algún hecho delictivo específico.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.